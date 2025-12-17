Ya casi acaba el año: ¿ya tengo que hacer mi Declaración Anual ante el SAT?

Conforme se acerca el final del año, muchos contribuyentes se preguntan si ya deben cumplir con la Declaración Anual. La respuesta es clara: todavía no, pero el reloj fiscal ya empezó a correr.

El ejercicio fiscal 2025 comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. Una vez concluido, las personas físicas y morales deberán reportar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sus ingresos, gastos y deducciones correspondientes.

Esto convierte los últimos meses del año en una etapa clave de organización, donde revisar documentos y datos fiscales puede marcar la diferencia entre una declaración sencilla o una llena de errores.

FECHAS CLAVE PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN EN 2026

Si el SAT mantiene los plazos habituales, la Declaración Anual 2025 deberá presentarse en los primeros meses de 2026, dependiendo del tipo de contribuyente.

Para personas morales, la fecha límite sería el 31 de marzo de 2026, mientras que las personas físicas tendrían hasta el 30 de abril de 2026 para cumplir con esta obligación.

Aunque aún falta tiempo, dejar todo para el último momento suele generar retrasos, multas o la pérdida de posibles devoluciones automáticas.

QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A DECLARAR

Deben presentar la Declaración Anual las personas físicas que hayan tenido ingresos por sueldos, honorarios, arrendamiento, intereses o venta de bienes durante el año.

También están obligados quienes trabajaron para dos o más empleadores, incluso si todos sus ingresos fueron por salarios. Cada caso debe revisarse de forma individual.

En el caso del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), existen excepciones, por lo que se recomienda verificar si aplica o no la obligación de declarar.

REQUISITOS BÁSICOS QUE DEBES TENER LISTOS

Para evitar problemas al momento de declarar, es indispensable contar con información fiscal actualizada y documentos completos.

Entre los requisitos más importantes se encuentran:

· RFC y contraseña del SAT

· e.firma vigente

· Cuenta CLABE para devoluciones

· CFDI correctos de ingresos y gastos

Revisar estos elementos con anticipación permite detectar errores en facturas o datos bancarios antes de que sea demasiado tarde.

RECOMENDACIONES FINALES PARA EVITAR CONTRATIEMPOS

El SAT recomienda no esperar a los últimos días para presentar la Declaración Anual, ya que la saturación del sistema es común en las fechas límite.

Quienes realizaron gastos médicos, colegiaturas o donativos pueden deducirlos, siempre que cuenten con facturas electrónicas válidas y pagadas por medios autorizados.

Además, para 2026 se espera una actualización del portal del SAT con herramientas digitales que agilicen el trámite y permitan devoluciones automáticas más rápidas.

DATOS CURIOSOS

· La Declaración Anual es el trámite fiscal más importante del año

· Revisar facturas con anticipación reduce errores y rechazos

· El SAT cruza información bancaria y fiscal automáticamente