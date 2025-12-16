SAT... Requisitos de la factura para hacer deducciones en 2026

Aprovechar estos beneficios fiscales exige orden, previsión y, sobre todo, el cumplimiento estricto de los requisitos que establece la autoridad. Uno de los puntos más relevantes es la correcta emisión y conservación de las facturas electrónicas (CFDI) , sin las cuales los gastos no pueden ser considerados deducibles.

La recta final del año no solo implica balances personales y financieros, también marca el inicio de la planeación fiscal rumbo a la próxima declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) . Para miles de contribuyentes, este periodo representa la oportunidad de reducir legalmente la carga impositiva mediante las deducciones personales .

El SAT ha reiterado que, de cara a la declaración de 2026, los comprobantes fiscales serán objeto de revisión, por lo que cualquier error u omisión puede traducirse en la pérdida del beneficio fiscal, aun cuando el gasto sea legítimo.

DEDUCCIONES PERSONALES: QUIÉNES PUEDEN APLICAR

Las deducciones personales están disponibles para personas físicas que obtienen ingresos por sueldos y salarios, actividades profesionales, arrendamiento, intereses, dividendos y otros conceptos contemplados en la ley. Estos gastos permiten disminuir la base gravable del impuesto sobre la renta.

Entre los conceptos más comunes que pueden deducirse se encuentran gastos médicos y hospitalarios, primas de seguros de gastos médicos, colegiaturas, transporte escolar obligatorio, intereses reales de créditos hipotecarios, aportaciones voluntarias para el retiro, donativos y gastos funerarios.

El monto máximo que puede deducirse corresponde a cinco veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) anual o al 15 por ciento del ingreso anual total del contribuyente, lo que resulte menor. Cada concepto, además, cuenta con límites específicos establecidos por el SAT.

QUIÉNES NO PUEDEN DEDUCIR GASTOS

No todos los contribuyentes tienen acceso a este beneficio fiscal. Aquellos inscritos en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) quedan expresamente excluidos de la posibilidad de aplicar deducciones personales.

También existen restricciones para quienes generan ingresos mediante plataformas tecnológicas, salvo que presenten su declaración anual bajo esquemas que sí contemplen deducciones. Estas exclusiones buscan simplificar el cumplimiento fiscal en determinados regímenes.

En el caso de gastos realizados en favor del cónyuge, concubino o familiares en línea recta, el SAT establece que solo serán deducibles si estas personas no perciben ingresos iguales o superiores al salario mínimo anual correspondiente al lugar de residencia del contribuyente.

REQUISITOS DE LA FACTURA PARA DEDUCIR EN 2026

El elemento clave para convertir un gasto en deducción es contar con una factura válida. El SAT señala que todo Comprobante Fiscal Digital por Internet debe cumplir criterios específicos para ser aceptado en la declaración anual.

El RFC del contribuyente debe estar correctamente registrado en la factura, sin errores ni abreviaturas. Además, el concepto del producto o servicio y el Uso de CFDI deben coincidir exactamente con el gasto efectuado.

El método de pago también es determinante. Solo se aceptan pagos realizados mediante transferencia electrónica, tarjeta de crédito, débito, de servicio o cheque nominativo, y estos deben provenir de una cuenta a nombre del contribuyente que pretende deducir el gasto.

ERRORES COMUNES QUE INVALIDAN UNA DEDUCCIÓN

· RFC incorrecto o incompleto

· Uso de CFDI que no corresponde al gasto

· Pagos en efectivo

· Conceptos genéricos o ambiguos

· Facturas emitidas a un tercero distinto del contribuyente

DATOS CURIOSOS

· Las deducciones personales se revisan automáticamente en el sistema del SAT

· Una factura mal emitida no puede corregirse después de presentada la declaración

· El pago electrónico es obligatorio para casi todas las deducciones· Cada rubro deducible tiene un tope específico

· El SAT puede solicitar aclaraciones posteriores

Cumplir con los requisitos de facturación establecidos por el SAT es indispensable para aprovechar las deducciones personales en 2026. Una adecuada planeación fiscal, acompañada de facturas correctas y métodos de pago autorizados, permite reducir impuestos sin contratiempos y evita que errores administrativos anulen los beneficios previstos por la ley.