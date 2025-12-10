SAT entregará los premios del Sorteo del Buen Fin 2025 antes del 6 de enero a los ganadores
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
Con anterioridad, el SAT había informado sobre las fechas clave del Sorteo del Buen Fin 2025, el cual se llevó a cabo el pasado 5 de diciembre
Finalmente, el Servicio de Atención Tributaria (SAT) reveló quiénes fueron los compradores y los negocios ganadores del Sorteo del Buen Fin, la famosa campaña de ofertas y descuentos que se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre.
Los resultados se publicaron en un micrositio habilitado para la ocasión. Para consultar si fuiste ganador, necesitarás únicamente el número de la tarjeta que utilizaste para hacer tus compras.
TE PUEDE INTERESAR: SAT revela ganadores del Sorteo del Buen Fin 2025: Revisa AQUÍ si ganaste el premio mayor de 250 mil pesos
Aunque ya se revelaron los resultados, deberás saber que aún falta para que los premios sean depositados.
SAT DEPOSITA EN ESTA FECHA LOS PREMIOS DEL SORTEO DEL BUEN FIN 2025
Con anterioridad, el SAT había informado sobre las fechas clave del Sorteo del Buen Fin 2025, el cual se llevó a cabo el pasado 5 de diciembre.
Tres días después, se publicaron los resultados... y la entrega de los premios se realizará antes del día 6 de enero de 2026.
Es necesario recordar que la bolsa total de retribuciones asciende a 500 millones de pesos. De esta forma, la rifa promete reconocer a los consumidores, y comercios que se registraron y participaron en las promociones.
ESTOS SON LOS PREMIOS DEL SORTEO DEL BUEN FIN 2025
Los $500 millones de pesos serán destinados de la siguiente forma.
* $400 millones de pesos en premios a consumidores:
- Premio mayor: $250 mil pesos.
- Más de 321 mil premios adicionales, que van desde $500 hasta $20 mil pesos.
* $100 millones de pesos para comercios participantes.
- Premio de $260 mil pesos para comercios registrados.
- Mil premios de $20 mil pesos para establecimientos ganadores.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que “Los premios se depositarán en el número de cuenta del tarjetahabiente ganador o en la cuenta de cheques del comercio ganador”.
TE PUEDE INTERESAR: SAT va por cuentas bancarias de tributarios con adeudos fiscales: Revisa si estás en la lista
AQUÍ PUEDES CONSULTAR LOS GANADORES DEL SORTEO DEL BUEN FIN DEL SAT
Antes de iniciar, debes saber que se requerirá un dato sumamente importante: la tarjeta participante por compra, es decir la que usaste para pagar durante el Buen Fin. Para continuar, VANGUARDIA aconseja seguir los siguientes pasos:
1. Ingresa al micrositio del SAT: En tu buscador escribe https://www.sat.gob.mx/minisitio/SorteoElBuenFin o puedes dar clic AQUÍ.
2. Teclea los datos que se te piden: Ingresa la tarjeta con la que participaste en las compras del Buen Fin y la clave que se muestra en la imagen.
3. Da clic en el botón ‘Enviar’.
En el caso de los negocios que entraron al Sorteo, se necesitará el RFC de la empresa. El procedimiento es el mismo.