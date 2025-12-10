$!SAT entregará los premios del Sorteo del Buen Fin 2025 antes del 6 de enero a los ganadores

Finalmente, el Servicio de Atención Tributaria (SAT) reveló quiénes fueron los compradores y los negocios ganadores del Sorteo del Buen Fin, la famosa campaña de ofertas y descuentos que se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Los resultados se publicaron en un micrositio habilitado para la ocasión. Para consultar si fuiste ganador, necesitarás únicamente el número de la tarjeta que utilizaste para hacer tus compras.

Aunque ya se revelaron los resultados, deberás saber que aún falta para que los premios sean depositados.

SAT DEPOSITA EN ESTA FECHA LOS PREMIOS DEL SORTEO DEL BUEN FIN 2025

Con anterioridad, el SAT había informado sobre las fechas clave del Sorteo del Buen Fin 2025, el cual se llevó a cabo el pasado 5 de diciembre.

Tres días después, se publicaron los resultados... y la entrega de los premios se realizará antes del día 6 de enero de 2026.

Es necesario recordar que la bolsa total de retribuciones asciende a 500 millones de pesos. De esta forma, la rifa promete reconocer a los consumidores, y comercios que se registraron y participaron en las promociones.