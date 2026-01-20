Ya estás viejo cuando... los primeros Chevys ya son considerados autos clásicos

/ 20 enero 2026
    Ya estás viejo cuando... los primeros Chevys ya son considerados autos clásicos
    Lo que antes era un auto común hoy ya entra en la categoría de vehículo clásico. Los primeros Chevy que circularon en México cumplen más de 30 años y pueden acceder a placas de auto antiguo VANGUARDIA/ARCHIVO

Los primeros Chevy en México ya cumplen 30 años y pueden considerarse autos clásicos. Conoce requisitos, dictamen y beneficios legales

Para muchos mexicanos, el Chevy fue su primer auto, el vehículo familiar o el compañero inseparable de años. Sin embargo, el paso del tiempo es implacable y hoy esos modelos que dominaron las calles en los noventa ya son considerados autos clásicos por la ley.

Más allá de la nostalgia, tener un automóvil antiguo implica ciertos beneficios administrativos. Uno de los más relevantes es la posibilidad de tramitar placas de auto antiguo, una distinción reservada para vehículos con una antigüedad considerable y condiciones específicas.

Aunque suele pensarse que este beneficio es exclusivo para coches muy antiguos, la realidad es distinta. Los Chevy año-modelo 1996 ya cumplen con la edad mínima requerida, lo que marca oficialmente su entrada al mundo de los clásicos.

QUÉ AUTOS PUEDEN OBTENER PLACAS DE AUTO ANTIGUO

El requisito principal para iniciar este trámite es claro: el vehículo debe tener más de 30 años de antigüedad. Bajo este criterio, cualquier auto modelo 1996 o anterior puede aspirar a esta clasificación legal.

No obstante, la edad no lo es todo. No cualquier coche viejo puede ser considerado auto clásico. La autoridad exige que el vehículo conserve características originales y se encuentre en condiciones físico-mecánicas adecuadas.

Esto significa que modificaciones excesivas, alteraciones estructurales o piezas no originales pueden impedir el acceso a las placas de auto antiguo, incluso si el automóvil cumple con la antigüedad requerida.

EL DICTAMEN DEL CIITEC: PASO CLAVE DEL TRÁMITE

El proceso para obtener este reconocimiento es considerado burocrático, ya que requiere un dictamen técnico especializado. Este documento debe ser emitido por el CIITEC, organismo perteneciente al Instituto Politécnico Nacional.

El dictamen de originalidad no es un simple requisito administrativo. Se trata de una certificación oficial que acredita que el vehículo conserva sus condiciones originales y cumple con los estándares necesarios para ser reconocido como auto antiguo ante la autoridad.

Sin este documento, el trámite no puede avanzar. El dictamen valida aspectos clave como la autenticidad de piezas, el estado general del vehículo y su fidelidad al modelo original, convirtiéndose en el filtro más importante del proceso.

POR QUÉ CADA VEZ HAY MÁS AUTOS CLÁSICOS MODERNOS

El reconocimiento de los Chevy como autos clásicos refleja cómo el tiempo redefine lo que consideramos antiguo. Modelos que aún parecen recientes ya entran en categorías históricas por su relevancia cultural y antigüedad legal.

Este fenómeno también ha impulsado el interés por conservar vehículos que antes eran considerados comunes. Hoy, mantener un Chevy original puede representar no solo valor emocional, sino también un estatus especial dentro del parque vehicular.

Además, las placas de auto antiguo suelen asociarse con beneficios administrativos y una identidad diferenciada que reconoce la historia del automóvil dentro del país.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS CHEVY CLÁSICOS

· Los modelos 1996 ya cumplen el requisito legal de antigüedad

· El CIITEC del IPN es la autoridad técnica que avala la originalidad

· No todos los autos viejos califican como clásicos

· La originalidad es más importante que el estado estético

