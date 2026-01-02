Tesla cede el título de mayor fabricante de eléctricos a favor de la china BYD

WASHINGTON.- Tesla ya no es el mayor fabricante de automóviles eléctricos del mundo, título que ahora corresponde a la china BYD, por las distracciones de Elon Musk, las políticas de la Administración del presidente Donald Trump y el aumento de la competencia.

De acuerdo al fabricante de automóviles eléctricos Tesla, las entregas de automóviles de Tesla cayeron un 8.5% en 2025, al situarse en un millón 636 mil 129 unidades. De forma paralela, su producción cayó el año pasado un 6.7%, hasta un millón 654 mil 667 unidades.

El título del mayor fabricante de vehículos eléctricos a nivel mundial lo ostenta la china BYD, debido a que en 2025 vendió 4.6 millones de automóviles.

De hecho, BYD vendió en diciembre casi la misma cifra de vehículos que Tesla en los últimos tres meses de 2025 ya que el fabricante estadounidense dijo que en el último trimestre del año su producción fue de 434 mil 358 unidades y las entregas ascendieron a 418 mil 227 vehículos, lo que supone caídas del 5.4% y del 15.6%, respectivamente.

Cabe destacar que las cifras de los últimos tres meses de 2025 son peores que las estimaciones de los principales analistas del sector y que Tesla asumió el pasado 30 de diciembre, cuando por primera vez en su historia las publicó en su web.

Según la media de los pronósticos, los analistas esperaban unas entregas de 422 mil 850 unidades de octubre a diciembre, un 1% más que la cifra final.

Los analistas se han apresurado a apuntar que el declive en ventas de Tesla es consecuencia de las distracciones de Musk en 2025, año que inició integrándose en el Gobierno del presidente de EU, Donald Trump, al frente del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La implicación de Musk en el Gobierno de Trump, así como su activismo en favor de políticas de extrema derecha en todo el mundo, provocó el rechazo de muchos consumidores y campañas de boicoteo a los productos de Tesla que afectaron a sus ventas en mercados como el europeo y el norteamericano.

Musk abandonó DOGE en mayo ante las críticas de que sus actividades políticas estaban afectando a su liderazgo en Tesla.

El magnate ha arrastrado todo el año el reproche de que sus otros intereses, entre ellos que también lidera SpaceX y la firma de inteligencia artificial xAI, han impedido que Tesla reaccione a los cambios en el mercado.