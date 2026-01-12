China y la Unión Europea acuerdan medidas para la importación de vehículos eléctricos

12 enero 2026
    China y la Unión Europea acuerdan medidas para la importación de vehículos eléctricos
    La UE afirmó que la Comisión Europea evaluará cada oferta de manera ‘objetiva y justa, siguiendo el principio de no discriminación’ y en línea con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). FOTO: AP.

El bloque había impuesto aranceles de hasta el 35.3% a las importaciones de vehículos eléctricos chinos en 2024 tras una investigación sobre subvenciones

HONG KONG.-China y la Unión Europea llegaron a un acuerdo para resolver su disputa sobre las importaciones al bloque de vehículos eléctricos fabricados en China.

La UE publicó el documento que proporciona instrucciones para los fabricantes chinos de vehículos eléctricos sobre cómo hacer ofertas de precios para las exportaciones de vehículos eléctricos, incluyendo precios mínimos de importación y otros detalles.

De acuerdo a lo que informó los precios mínimos de importación deben establecerse a un nivel “apropiado para eliminar los efectos perjudiciales de la subvención”.

Por otro lado, se informó que se considerarán los planes de inversión de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos dentro de la UE.

En ese sentido el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, indicó que el mercado europeo está abierto a vehículos eléctricos de todo el mundo, siempre que hayan llegado a un acuerdo.

“Si se cumplen esas condiciones, entonces podemos considerar las ofertas de precios de manera seria”, dijo.

Por su parte, a través de un comunicado, el Ministerio de Comercio de China señaló que esto no sólo es beneficioso para asegurar el desarrollo saludable de las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE, sino también para salvaguardar el orden del comercio internacional basado en reglas.

La Cámara de Comercio de China dijo que el convenio ofrecerá un “aterrizaje suave” a la disputa en torno a los vehículos eléctricos.

Cabe recordar que la investigación antisubvenciones de la UE y los aranceles sobre los vehículos eléctricos chinos habían tensado las relaciones entre China y el bloque.

Fue a finales de 2024, que la UE impuso aranceles compensatorios del 7.8% al 35.3% sobre las importaciones de vehículos eléctricos de batería chinos por un periodo de cinco años.

En ese sentido, a medida que los vehículos eléctricos chinos de bajo precio ingresaban rápidamente al mercado europeo, los fabricantes de vehículos se beneficiaron de una subvención “injusta” que amenazaba con causar daño económico a las automotrices de la UE.

