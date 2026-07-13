¡Es Oficial!... SEP anuncia fecha del regreso a clases 2026-2027; este día de agosto regresarán a las aulas

El funcionario explicó que el personal docente regresará a sus actividades el 24 de agosto , una semana antes del inicio de clases para los alumnos, con el propósito de participar en jornadas de fortalecimiento profesional, organización académica y consulta escolar.

El próximo 31 de agosto de 2026 está previsto como el inicio del ciclo escolar 2026-2027 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en todo el país. Así lo informó el secretario de Educación Pública , Mario Delgado Carrillo , durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo .

“ Fue un buen cierre de ciclo; nos vemos el 31 de agosto para los niños y niñas, regresan a clases los maestros ”, expresó Mario Delgado al presentar la propuesta del nuevo calendario escolar.

El anuncio ocurre en el contexto del cierre del ciclo escolar vigente y de la presentación de los avances en diversos programas educativos impulsados por el Gobierno de México, entre ellos las becas educativas, el fortalecimiento de la infraestructura escolar y las acciones dirigidas al magisterio.

VACACIONES Y DÍAS DE DESCANSO YA TIENEN FECHAS TENTATIVAS

La propuesta del calendario escolar SEP 2026-2027 contempla dos periodos vacacionales principales que marcarán pausas durante el ciclo lectivo.

Las vacaciones de invierno están programadas del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, mientras que el periodo correspondiente a Semana Santa abarcará del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

Además, el personal docente contará con una semana previa al inicio de clases destinada a actividades de preparación académica, capacitación y planeación escolar antes de recibir nuevamente a los estudiantes en las aulas.

También se incluyen los principales días festivos oficiales, en los que se suspenderán las actividades escolares:

· 16 de septiembre de 2026 – Aniversario de la Independencia de México.

· 2 de noviembre de 2026 – Día de Muertos.

· 16 de noviembre de 2026 – Conmemoración de la Revolución Mexicana.

· 1 de febrero de 2027 – Conmemoración de la Constitución Política.

· 15 de marzo de 2027 – Natalicio de Benito Juárez.

· 5 de mayo de 2027 – Batalla de Puebla.

CONSEJOS TÉCNICOS Y EVALUACIONES MARCARÁN EL CICLO ESCOLAR

Como ocurre cada año, la propuesta contempla las sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE), jornadas dedicadas a la planeación y evaluación del trabajo docente, durante las cuales los estudiantes no asistirán a clases.

Las fechas previstas para estos encuentros son:

· 25 de septiembre de 2026.

· 30 de octubre de 2026.

· 27 de noviembre de 2026.

· 29 de enero de 2027.

· 26 de febrero de 2027.

· 30 de abril de 2027.

· 28 de mayo de 2027.

· 25 de junio de 2027.

En cuanto a la evaluación del desempeño académico, la SEP prevé tres periodos oficiales para el registro de calificaciones, programados para el 13 de noviembre de 2026, 5 de marzo de 2027 y 18 de junio de 2027, fechas que servirán para la entrega de boletas y el seguimiento del avance escolar.

El fin del ciclo escolar está previsto para el viernes 9 de julio de 2027.

EL CALENDARIO AÚN ESPERA SU PUBLICACIÓN OFICIAL

Aunque las fechas fueron dadas a conocer públicamente por la SEP, el documento todavía no tiene carácter oficial. La propuesta continúa dentro del proceso administrativo correspondiente y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor.

Previamente, el calendario también debe cumplir con los procedimientos establecidos en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria, conforme a la legislación vigente sobre simplificación administrativa.

Mientras no se publique oficialmente en el DOF, las fechas anunciadas funcionan como una guía para que escuelas, familias y autoridades educativas comiencen la organización del próximo ciclo escolar, aunque podrían registrarse ajustes antes de su entrada en vigor.