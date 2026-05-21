¿Ya hay ‘vacuna’ contra la Obesidad?... Inyección de Lilly logró que pacientes perdieran 28.3 por ciento de su peso corporal

Aunque muchas personas ya comenzaron a llamar a este tratamiento una “vacuna contra la obesidad”, especialistas aclaran que en realidad se trata de una inyección médica diseñada para modificar procesos hormonales relacionados con el hambre, la saciedad y el metabolismo.

La carrera científica para combatir la obesidad acaba de dar un paso que hace apenas unos años parecía imposible. La farmacéutica estadounidense Eli Lilly & Co . reveló que su medicamento experimental llamado retatrutida logró que pacientes perdieran, en promedio, hasta un 28.3 por ciento de su peso corporal tras año y medio de tratamiento.

Los resultados fueron presentados durante un ensayo de fase avanzada y rápidamente generaron impacto en la industria farmacéutica, en Wall Street y entre especialistas en salud metabólica. Para muchos expertos, el estudio confirma que los medicamentos para bajar de peso están entrando en una nueva era.

RESULTADOS QUE COMPITEN CON LA CIRUGÍA BARIÁTRICA

Uno de los datos que más llamó la atención fue que cerca del 45 por ciento de los participantes que recibieron la dosis más alta perdieron 30 por ciento o más de su peso corporal, una cifra que normalmente se asocia con procedimientos como la cirugía bariátrica.

Kenneth Custer, presidente de Lilly Cardiometabolic Health, declaró: “Nos encontramos en un ámbito que históricamente se ha asociado con la cirugía bariátrica, y ahora lo estamos logrando con un medicamento”.

El tratamiento funciona mediante la combinación de tres hormonas intestinales: GLP-1, GIP y glucagón. Esa mezcla le permite actuar de manera más agresiva que otros medicamentos populares como Zepbound o Wegovy, que actualmente dominan el mercado internacional de tratamientos para la pérdida de peso.

• La dosis más alta logró pérdidas promedio de 28.3% del peso corporal en año y medio

• La dosis más baja registró pérdidas cercanas al 19%

• El estudio tuvo una duración aproximada de 18 meses

• Lilly busca superar a Novo Nordisk en el mercado global

LILLY REFUERZA SU LIDERAZGO EN EL MERCADO

Actualmente, Lilly ya comercializa Zepbound, considerado uno de los medicamentos más populares para perder peso. Sin embargo, la empresa dejó claro que busca desarrollar tratamientos todavía más potentes y con menos efectos secundarios.

Tras conocerse los resultados, las acciones de la farmacéutica subieron cerca de 1 por ciento en los mercados financieros. Analistas de RBC Capital Markets calificaron el ensayo como un “triunfo rotundo” para la compañía.

La retatrutida también mostró efectos positivos en otros pacientes. Según la empresa, personas con diabetes lograron perder más peso que con cualquier otro medicamento disponible actualmente, mientras que pacientes con osteoartritis de rodilla reportaron reducción del dolor.

LOS EFECTOS SECUNDARIOS QUE AÚN PREOCUPAN

Pese al entusiasmo generado por los resultados, el tratamiento todavía enfrenta desafíos importantes. Aproximadamente el 11 por ciento de los participantes que recibieron las dosis más altas abandonaron el ensayo debido a efectos secundarios.

Entre las molestias más comunes aparecieron náuseas, diarrea, estreñimiento y una condición llamada disestesia, relacionada con sensaciones nerviosas incómodas o desagradables en el cuerpo.

La farmacéutica aseguró que la mayoría de los efectos fueron leves o moderados y que muchos pacientes pudieron continuar el tratamiento sin mayores complicaciones. Aun así, el medicamento todavía deberá superar nuevas etapas regulatorias antes de llegar de forma masiva al mercado.

“Creo que podemos afirmar con certeza que, basándonos en los datos, la retatrutida eleva el listón en cuanto a la máxima eficacia”, afirmó Kenneth Custer.