Promueve IMSS Coahuila hábitos sanos para prevenir obesidad infantil

En el marco del Día de la Niña y el Niño, el Seguro Social reforzará durante esta semana las acciones de fomento a estilos de vida saludables bajo el lema: “¡El IMSS te enseña que una alimentación saludable es nutritiva, deliciosa y divertida!”.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila , a través de la estrategia NutrIMSS, impulsa la promoción de una alimentación saludable en la infancia con el objetivo de prevenir la obesidad y el sobrepeso, factores de riesgo que pueden derivar en enfermedades más graves como padecimientos del corazón, diabetes mellitus, problemas articulares e incluso algunos tipos de cáncer.

La coordinadora auxiliar de Nutrición y Dietética en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), licenciada Gabriela Hernández Beltrán, explicó que la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal, considerándose una enfermedad crónica y progresiva influida por factores fisiológicos, psicológicos, ambientales, socioeconómicos y genéticos que afectan de manera importante la salud del individuo y de la sociedad.

En este sentido, el IMSS destacó la importancia de la concientización desde el hogar para prevenir su aparición, recomendando evitar el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y dietas altas en calorías, así como reducir el sedentarismo. A través de los consultorios de Nutrición, se brinda orientación a madres y padres de familia, responsables de la alimentación de niñas y niños.

Se enfatizó que los hábitos alimenticios se forman principalmente en casa, por lo que es fundamental que los menores reciban el ejemplo de sus padres. “Es importante que conozcan cómo ofrecerles dietas balanceadas que contribuyan a un sano crecimiento y desarrollo”, señaló la especialista.

Finalmente, se advirtió que el sobrepeso y la obesidad en la infancia no solo incrementan el riesgo de enfermedades graves en etapas posteriores, sino que también pueden generar problemas conductuales como baja autoestima. Asimismo, el uso excesivo de dispositivos electrónicos como videojuegos, televisión y celulares favorece el sedentarismo, lo que contribuye al aumento de estos padecimientos en la población infantil.