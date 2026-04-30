Promueve IMSS Coahuila hábitos sanos para prevenir obesidad infantil

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Coahuila
/ 30 abril 2026
    Promueve IMSS Coahuila hábitos sanos para prevenir obesidad infantil
    El IMSS promueve el lema sobre alimentación nutritiva, deliciosa y divertida. CORTESÍA

En el Día de la Niña y el Niño se refuerzan acciones de promoción de salud

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila, a través de la estrategia NutrIMSS, impulsa la promoción de una alimentación saludable en la infancia con el objetivo de prevenir la obesidad y el sobrepeso, factores de riesgo que pueden derivar en enfermedades más graves como padecimientos del corazón, diabetes mellitus, problemas articulares e incluso algunos tipos de cáncer.

En el marco del Día de la Niña y el Niño, el Seguro Social reforzará durante esta semana las acciones de fomento a estilos de vida saludables bajo el lema: “¡El IMSS te enseña que una alimentación saludable es nutritiva, deliciosa y divertida!”.

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La coordinadora auxiliar de Nutrición y Dietética en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), licenciada Gabriela Hernández Beltrán, explicó que la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal, considerándose una enfermedad crónica y progresiva influida por factores fisiológicos, psicológicos, ambientales, socioeconómicos y genéticos que afectan de manera importante la salud del individuo y de la sociedad.

En este sentido, el IMSS destacó la importancia de la concientización desde el hogar para prevenir su aparición, recomendando evitar el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas y dietas altas en calorías, así como reducir el sedentarismo. A través de los consultorios de Nutrición, se brinda orientación a madres y padres de familia, responsables de la alimentación de niñas y niños.

Se enfatizó que los hábitos alimenticios se forman principalmente en casa, por lo que es fundamental que los menores reciban el ejemplo de sus padres. “Es importante que conozcan cómo ofrecerles dietas balanceadas que contribuyan a un sano crecimiento y desarrollo”, señaló la especialista.

Finalmente, se advirtió que el sobrepeso y la obesidad en la infancia no solo incrementan el riesgo de enfermedades graves en etapas posteriores, sino que también pueden generar problemas conductuales como baja autoestima. Asimismo, el uso excesivo de dispositivos electrónicos como videojuegos, televisión y celulares favorece el sedentarismo, lo que contribuye al aumento de estos padecimientos en la población infantil.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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