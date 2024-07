¿Ya no puedes pagar tu crédito Infonavit?... esto es lo que le pasaría a tu casa

Los pagos de este crédito pueden ser mediante nómina directa o depósito al Infonavit.

A raíz de la pandemia, la crisis económica y las pérdidas de empleo, existe la siguiente duda.

¿ME PUEDEN QUITAR MI CASA SI NO PAGO AL INFONAVIT?

El escenario más temido por muchos es perder su vivienda. Y sí, si transcurren cuatro años sin cubrir el crédito (considerando también los intereses generados), el Infonavit tiene la autoridad de reclamar la propiedad. No obstante, este proceso no es instantáneo y hay alternativas para evitar llegar a ese extremo.

Cuando el Infonavit adquiere tu propiedad por falta de pago, establece un juicio para recuperar el adeudo del crédito que te otorgó. Se presenta ante el juzgado para obtener una sentencia en la que declare que debes pagar el adeudo y en caso de no hacerlo, se cobrará con la vivienda. Inicia el proceso de rematarla para pagar la deuda y si no la vende, se la queda como pago.

Si tu estado de cuenta en el Infonavit aparece en ceros, significa que han cerrado tu crédito. En este caso, tienes el derecho a defenderte en el juicio si consideras que han vulnerado el proceso jurídico.

Para saber si tu casa ya ha sido adjudicada, puedes acudir a las instalaciones de la institución para conocer el estatus de tu crédito y en caso de que te informen de que tu vivienda ha sido adjudicada, deberán proporcionarte el número de juicio o expediente.

Cuando tu crédito Infonavit ha sido cancelado por adjudicación, significa que ya no se encuentra en el sistema del Infonavit como crédito vigente y que ya no tendrás que pagar la deuda, pero también habrás perdido el derecho de la propiedad. Si la situación no se arregla en el juicio, el juez podrá ordenar que desalojes la vivienda.

¿QUÉ OPCIONES TENGO PARA EVITAR QUE ME QUITEN MI CASA POR FALTA DE PAGO?

Afortunadamente, la institución tiene algunas alternativas a las que puedes acceder en caso de que no puedas seguir pagando tu crédito, y así evitar que en un futuro te quiten la propiedad. Las opciones que tienes para este caso son:

Usar el seguro de desempleo: los créditos otorgados a partir del 2009 tienen el Fondo de Protección de Pagos, que les ayuda con la mensualidad en caso de desempleo. Si perdiste tu empleo (no por jubilación, pensión, incapacidad o invalidez); no has recibido este apoyo en los 5 años previos y tuviste un empleo de al menos 6 meses, la institución te ayudará a estar al corriente con los pagos durante 6 meses.

Programa “Dación de Pago”: Aquí, se ofrece la posibilidad de solicitar una extensión del plazo de tu crédito. También puedes solicitar un nuevo estudio socioeconómico, que podría resultar en cuotas adaptadas a tu situación financiera actual.

Pedir una disminución de la cuota mensual: si cambiaste de empleo o tu salario tuvo una disminución, puedes solicitar un ajuste en el monto para que te cobre el porcentaje correspondiente a tu nuevo salario.

Prórroga total: en caso de perder tu empleo, puedes pedir una prórroga, la cual va a depender de la fecha en la que se te otorgó el crédito. Ten en cuenta que, con esta opción, sí se cobran los intereses cada mes, por lo que el saldo pendiente incrementará.

¿QUÉ ES INFONAVIT?

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Infonavit es un “organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propios constituido el 24 de abril de 1972”. La cual tiene como finalidad:

• Regular los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda

• Establecer un sistema de financiamiento que pueda permitir a los trabajadores conseguir un crédito barato para: compra, reparación o construcción de una vivienda.