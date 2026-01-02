Honda Accord 2026: más tecnología y equipamiento sin cambios mecánicos
Aunque los cambios se anunciaron para Estados Unidos, se espera que varias mejoras lleguen al modelo que se vende en México, sin alteraciones en su oferta mecánica
El Honda Accord se mantiene como una referencia dentro del segmento de los sedanes medianos, aun cuando su presencia en el mercado ya no tiene el peso comercial de otras etapas. Para el año modelo 2026, la marca japonesa decidió realizar una actualización centrada en el equipamiento y la tecnología, con el objetivo de mantener vigente a uno de sus nombres más reconocidos.
Por ahora, los cambios fueron anunciados únicamente para el mercado de Estados Unidos, aunque es habitual que buena parte de estas mejoras terminen reflejándose en los modelos que se comercializan en México. La estrategia de Honda apunta a reforzar la experiencia a bordo sin modificar la base mecánica del vehículo.
De acuerdo con la información oficial, todas las versiones del Honda Accord 2026 incluirán de serie una pantalla táctil de al menos 9 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. A este conjunto se suma un cargador inalámbrico para teléfonos móviles, un elemento que comienza a ser común en el segmento. En el caso específico de la versión SE, también se incorporan rines de 19 pulgadas con diseño de cinco radios.
En el mercado estadounidense, la gama del Accord 2026 está compuesta por seis versiones. Las variantes LX y SE mantienen el motor turboalimentado, mientras que Sport, EX-L, Sport-L y Touring utilizan el sistema híbrido. Esta diferenciación permite a Honda cubrir distintos perfiles de uso y necesidades de eficiencia.
En México, el Accord ya ofrece una pantalla de mayor tamaño, de 12.3 pulgadas, con conectividad inalámbrica para ambos sistemas. Sin embargo, el modelo turbo que actualmente se vende en el país no cuenta con cargador inductivo, por lo que la incorporación de este elemento en el año modelo 2026 parece una posibilidad cercana.
En el apartado mecánico no se reportan ajustes. El Accord con motor turbo conserva el bloque de cuatro cilindros 1.5 litros, que entrega 192 caballos de fuerza y 192 lb-pie de torque, asociado a una transmisión continuamente variable. Por su parte, el Accord híbrido mantiene el motor 2.0 litros de cuatro cilindros apoyado por el sistema eléctrico, con una potencia conjunta de 204 caballos y 247 lb-pie, además de un consumo estimado de hasta 26.8 kilómetros por litro en condiciones favorables.
La generación actual del Accord llegó a México hace casi tres años y continúa comercializándose como modelo 2025. La versión Prime, con motor turbo, tiene un precio de 775,900 pesos, mientras que la variante híbrida Touring alcanza los 915,900 pesos. Todo indica que el Honda Accord 2026 podría presentarse en el país durante las primeras semanas del próximo año, manteniendo su enfoque en tecnología y eficiencia.