Honda Accord 2026: más tecnología y equipamiento sin cambios mecánicos

El Honda Accord se mantiene como una referencia dentro del segmento de los sedanes medianos, aun cuando su presencia en el mercado ya no tiene el peso comercial de otras etapas. Para el año modelo 2026, la marca japonesa decidió realizar una actualización centrada en el equipamiento y la tecnología, con el objetivo de mantener vigente a uno de sus nombres más reconocidos.

Por ahora, los cambios fueron anunciados únicamente para el mercado de Estados Unidos, aunque es habitual que buena parte de estas mejoras terminen reflejándose en los modelos que se comercializan en México. La estrategia de Honda apunta a reforzar la experiencia a bordo sin modificar la base mecánica del vehículo.

TE PUEDE INTERESAR: Crisis total en Gabón: el gobierno disuelve a la selección, despide al cuerpo técnico y expulsa a Aubameyang

De acuerdo con la información oficial, todas las versiones del Honda Accord 2026 incluirán de serie una pantalla táctil de al menos 9 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. A este conjunto se suma un cargador inalámbrico para teléfonos móviles, un elemento que comienza a ser común en el segmento. En el caso específico de la versión SE, también se incorporan rines de 19 pulgadas con diseño de cinco radios.