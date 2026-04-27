Honda Pilot 2026 Black Edition: el camino es tuyo

No todos siguen la misma ruta. Hay quienes toman desvíos, quienes avanzan más lejos y quienes eligen cuándo detenerse. En ese escenario, Honda Pilot 2026 Black Edition no impone un destino: acompaña la forma en que cada conductor decide moverse.

Con una propuesta que combina potencia, tecnología y espacio, Honda Pilot 2026 Black Edition se posiciona como una SUV diseñada para quienes entienden el camino como una experiencia, no solo como un trayecto.

INGENIERÍA QUE RESPALDA CADA TRAYECTO

Bajo el cofre, Honda Pilot 2026 Black Edition integra un motor 3.5 litros V6 con inyección directa, capaz de generar 285 caballos de fuerza a 6,100 rpm y un torque de 262 lb/pie a 5,000 rpm, cifras que se traducen en una conducción sólida tanto en ciudad como en carretera.

A ello se suma una transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch, que optimiza el desempeño en distintos escenarios, junto con un sistema de tracción en las cuatro ruedas (AWD) que amplía las posibilidades de manejo.

El vehículo incorpora además un Modo Inteligente de Tracción con siete configuraciones: Normal, ECON (Sistema Eco Assist®), Remolcar, Trail, Arena, Nieve y Sport, adaptándose a distintos terrenos y condiciones.

En términos de estabilidad, cuenta con suspensión independiente en las cuatro ruedas, tipo MacPherson al frente y multi-link en la parte trasera.

ESPACIO QUE REDEFINE LA VERSATILIDAD

Pensada para la vida familiar y la movilidad contemporánea, Honda Pilot 2026 Black Edition ofrece dimensiones amplias:

● Largo: 5,065 mm

● Ancho: 1,995 mm

● Altura: 1,770 mm

Su capacidad de carga destaca por su versatilidad:

● 341 litros con las tres filas activas

● 1,305 litros con la tercera fila abatida

● 2,135 litros con segunda y tercera fila abatidas

Este enfoque permite adaptar el vehículo tanto para trayectos urbanos como para viajes largos.

TECNOLOGÍA ENFOCADA EN LA SEGURIDAD

Uno de los pilares de Honda Pilot 2026 Black Edition es el sistema Honda Sensing®, un conjunto de asistencias avanzadas que incluye:

● Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC)

● Función de Seguimiento a Baja Velocidad

● Sistema Automático de Luces Altas

● Alerta de Frenado por Colisión Frontal

● Sistema de Conservación de Carril (LKAS)

● Mitigación de Colisión con Frenado (CMBS™)

● Mitigación de Salida de Carretera

● Asistente en Tráfico Pesado

● Monitoreo de Punto Ciego

● Prevención de Colisión Trasera

● Sistema de Frenado Poscolisión

Estas herramientas refuerzan la seguridad activa, especialmente en contextos urbanos y de tráfico denso.

CONECTIVIDAD Y EXPERIENCIA A BORDO

En el interior, la tecnología toma protagonismo con una pantalla táctil de 12.3 pulgadas de alta resolución, compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto™, además de un sistema de audio BOSE con 12 bocinas.

A ello se suma una pantalla multi-información de 10.2 pulgadas, que permite monitorear desde el consumo de combustible hasta funciones de asistencia y navegación.

INTERIOR: COMODIDAD PENSADA PARA CADA PASAJERO

El diseño interior de Honda Pilot 2026 Black Edition prioriza el confort y la funcionalidad, con tres filas de asientos que permiten viajes amplios y cómodos.

El espacio interior, junto con acabados orientados al detalle, convierte cada trayecto en una experiencia pensada tanto para el conductor como para los pasajeros.

EXTERIOR: PRESENCIA QUE IMPONE

En el exterior, Honda Pilot 2026 Black Edition presenta un diseño renovado, donde destacan:

● Parrilla frontal robusta e imponente

● Líneas modernas que refuerzan su carácter

● Techo panorámico que amplía la experiencia de viaje

El resultado es una SUV que combina elegancia, funcionalidad y presencia en distintos entornos, desde la ciudad hasta caminos más exigentes.

MÁS QUE UN DESTINO

En un mercado donde la movilidad evoluciona hacia experiencias más personalizadas, Honda Pilot 2026 Black Edition se presenta como una opción que no dicta el rumbo, sino que acompaña decisiones.

Porque al final, el trayecto no siempre es lineal. Y cuando el camino cambia, lo importante es contar con un vehículo que esté a la altura. Honda Pilot 2026 Black Edition: el camino es tuyo.