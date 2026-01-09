Kia EV2: autonomía, precio y claves del nuevo auto eléctrico urbano que reta al BYD Dolphin Mini

Kia amplía su ofensiva eléctrica con el EV2, un modelo urbano que entra a competir en el mismo territorio que propuestas como el BYD Dolphin Mini, pero con una estrategia distinta. La marca coreana apuesta por trasladar parte de la experiencia que ha ganado en mercados internacionales a un vehículo de menor tamaño, sin renunciar a diseño, autonomía ni equipamiento.

Aunque en México la presencia de Kia en el segmento eléctrico aún es limitada, a nivel global la firma ha logrado posicionarse con fuerza. El EV3, por ejemplo, fue reconocido como Auto del Año en el Mundo en 2025, mientras que el EV4 figura como uno de los candidatos más sólidos para la edición actual del premio. En ese contexto, el EV2 busca replicar esa fórmula en un formato más compacto y pensado para la movilidad urbana.

El diseño exterior sigue el lenguaje más reciente de Kia. Destacan los faros verticales, las líneas angulosas en la parte trasera y una firma luminosa de LED que refuerza su identidad. A pesar de medir alrededor de 4.1 metros de largo, el EV2 adopta una silueta cercana a la de un SUV, con pasos de rueda marcados, carrocería de trazos rectos y la posibilidad de montar rines de hasta 19 pulgadas, una cifra poco común en este segmento.