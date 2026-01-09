Kia EV2: autonomía, precio y claves del nuevo auto eléctrico urbano que reta al BYD Dolphin Mini
Aunque se perfila como rival directo del BYD Dolphin Mini, su precio y enfoque global lo colocan en un escalón distinto dentro del segmento.
Kia amplía su ofensiva eléctrica con el EV2, un modelo urbano que entra a competir en el mismo territorio que propuestas como el BYD Dolphin Mini, pero con una estrategia distinta. La marca coreana apuesta por trasladar parte de la experiencia que ha ganado en mercados internacionales a un vehículo de menor tamaño, sin renunciar a diseño, autonomía ni equipamiento.
Aunque en México la presencia de Kia en el segmento eléctrico aún es limitada, a nivel global la firma ha logrado posicionarse con fuerza. El EV3, por ejemplo, fue reconocido como Auto del Año en el Mundo en 2025, mientras que el EV4 figura como uno de los candidatos más sólidos para la edición actual del premio. En ese contexto, el EV2 busca replicar esa fórmula en un formato más compacto y pensado para la movilidad urbana.
El diseño exterior sigue el lenguaje más reciente de Kia. Destacan los faros verticales, las líneas angulosas en la parte trasera y una firma luminosa de LED que refuerza su identidad. A pesar de medir alrededor de 4.1 metros de largo, el EV2 adopta una silueta cercana a la de un SUV, con pasos de rueda marcados, carrocería de trazos rectos y la posibilidad de montar rines de hasta 19 pulgadas, una cifra poco común en este segmento.
Uno de los puntos centrales del EV2 está en su configuración mecánica. Kia ofrecerá dos opciones, ambas con un motor eléctrico de 149 caballos de fuerza colocado en el eje delantero. La versión de acceso incorpora una batería de 42.2 kWh, con una autonomía estimada de 317 kilómetros por carga. En la variante GT-Line, la más equipada, la batería crece hasta 61 kWh, lo que permite alcanzar hasta 448 kilómetros. Además, es compatible con carga rápida en corriente directa, lo que permite recuperar gran parte de la batería en aproximadamente media hora.
En el interior, el EV2 mantiene la línea de los lanzamientos más recientes de la marca. La cabina apuesta por superficies tapizadas en tela, incluso en el tablero, y un esquema tecnológico compuesto por tres pantallas: una para el cuadro de instrumentos, otra para el sistema multimedia y una más dedicada al climatizador. A esto se suman controles físicos que facilitan el uso cotidiano.
El habitáculo está pensado para cuatro o cinco ocupantes, dependiendo de la versión, y la cajuela ofrece una capacidad de 403 litros, una cifra competitiva para un auto de este tamaño.
Con estas credenciales, el Kia EV2 se perfila como un rival directo de modelos eléctricos accesibles. Sin embargo, su precio estimado de entrada, cercano a los 30 mil euros antes de incentivos fiscales, lo coloca por encima de opciones como el Dolphin Mini e incluso del Volkswagen ID. Polo. La producción se realizará en Eslovaquia, planta desde la cual Kia ya ha enviado vehículos a México, aunque su llegada al mercado nacional no parece cercana por ahora.