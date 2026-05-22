Volkswagen presenta modelos GOAL inspirados en el Mundial; esto costarán en México

Con el Mundial cada vez más cerca, Volkswagen lanzó en México una edición especial inspirada en el futbol para tres de sus modelos fabricados en el país: Volkswagen Jetta, Volkswagen Taos y Volkswagen Tiguan. La nueva línea lleva por nombre GOAL y busca conectar el ambiente mundialista con el orgullo de producción nacional. La armadora eligió estos tres vehículos debido a que forman parte de la producción mexicana de la marca, por lo que la edición también funciona como una conmemoración al trabajo realizado en las plantas del país. Los modelos parten de la versión Trendline, aunque incorporan detalles exclusivos tanto en el exterior como en el interior.

Entre los cambios más visibles destacan los rines de aluminio con acabado oscurecido, las carcasas de los espejos en negro brillante y gráficos alusivos a la edición GOAL. Además, los tres vehículos integran detalles cromados que diferencian esta serie especial de las versiones convencionales.

En el habitáculo, Volkswagen añadió vestiduras con patrones inspirados en un balón de futbol. El volante incluye el emblema GOAL y los respaldos delanteros cuentan con etiquetas distintivas de la edición. También se agregaron protectores de estribos tipo acero inoxidable y costuras en tono Silver Grey en asientos, descansabrazos, puertas y palanca de velocidades. Cada modelo tiene elementos propios. El Jetta incorpora acentos en color New Blue, mientras que Taos y Tiguan utilizan insertos Blue Silver. Tanto el sedán como la Tiguan suman pedales de acero inoxidable. Además de los cambios estéticos, Volkswagen añadió equipamiento extra respecto a las versiones base. El Jetta GOAL incluye cámara de reversa y climatizador con panel táctil. En el caso de la Taos GOAL, integra climatizador de doble zona, mientras que la Tiguan GOAL añade volante multifunción forrado en piel. La edición especial estará disponible en colores Pure White, Deep Black Pearl, Platinum Grey, Pyrit Silver y Waimea Blue. Volkswagen informó que la producción será limitada: 2 mil 340 unidades para Jetta GOAL, 2 mil 100 para Taos GOAL y mil 350 para Tiguan GOAL.

En cuanto a precios, el Jetta GOAL tendrá un costo de 469 mil 900 pesos. La Taos GOAL arrancará en 519 mil 990 pesos y la Tiguan GOAL llegará a 629 mil 990 pesos. Con esta estrategia, Volkswagen apuesta por aprovechar el ambiente previo al Mundial para lanzar una edición enfocada en clientes que buscan un vehículo con detalles distintos y producción hecha en México.

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