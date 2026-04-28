El próspero fabricante chino de autos que no se llama BYD

CHINA- Cada abril, los principales ejecutivos e ingenieros automovilísticos del mundo vuelan a la exposición más importante de China para ponerse al día con BYD, la potencia de los coches eléctricos que el año pasado superó a Tesla en ventas mundiales. Pero en el evento Auto China que se está celebrando en Pekín, otro nombre acapara la atención: Zhejiang Geely Holding Group. En un acontecimiento inesperado, Geely superó a BYD en ventas en los dos primeros meses del año y muestra un crecimiento acelerado de su gama. En el último año, Geely ha duplicado con creces sus exportaciones a Europa, Medio Oriente y otros lugares, y se ha enfrentado a rivales mundiales en sus propios terrenos.

Geely tiene un crecimiento en un momento crucial. La guerra en Irán ha disparado los precios de la gasolina, y ha reavivado la demanda de vehículos eléctricos, un segmento dominado por los fabricantes de automóviles chinos. Tras años de sentar las bases para ampliar las exportaciones y escapar de un mercado nacional feroz, las marcas chinas parecen dispuestas a sacar provecho y cambiar el equilibrio de poder en la industria automovilística mundial. Geely ha construido un modelo de negocio diseñado para manejar la volatilidad. Es uno de los pocos fabricantes de automóviles con la capacidad de competir en los cuatro principales sistemas de propulsión: gasolina, híbridos gasolina-eléctricos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos. Esta amplitud le permite adaptarse con rapidez cuando cambian las condiciones. Cuando el gobierno chino dejó expirar este año los subsidios fiscales a los coches eléctricos y la demanda se desplomó, Geely respondió con una apuesta por sus modelos de gasolina. Luego, cuando la guerra en Irán disparó los precios de la gasolina el mes pasado, Geely volvió a impulsar los híbridos enchufables y los coches eléctricos. Con la economía china también en desaceleración, las ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables en China bajaron un 14 por ciento en los primeros 19 días de abril respecto al mismo periodo del año pasado. Pero las ventas de coches de gasolina cayeron casi un 40 por ciento. La versatilidad de Geely “se ha convertido en una clara ventaja competitiva”, dijo David Zhang, decano de investigación de tecnología de vehículos del Instituto de Tecnología de Nuevas Energías de Jiangxi.

Con la subida generalizada de los precios en las gasolineras, Geely dijo este mes que iba a convertir todos sus vehículos de gasolina restantes en híbridos. “Cada uno de sus vehículos será muy eficiente en cuanto a combustible, lo que será otra ventaja”, dijo Yale Zhang, director gerente de Automotive Foresight, una consultora de Shanghái. Zhejiang Geely, propiedad privada de su fundador y presidente, Li Shufu, de 62 años, controla una amplia red de fabricantes de automóviles. Revela poca información financiera, pero se ha fijado el objetivo de generar el 30 por ciento de sus ventas fuera de China para 2030.

Las acciones de la mayor unidad de Zhejiang Geely, Geely Automobile Holdings, cotizan en Hong Kong. El año pasado vendió tres millones de coches, un 39 por ciento más que el año anterior. Los ingresos aumentaron un 25 por ciento, ya que la guerra de precios en China hizo bajar los precios de los vehículos. Geely empezó a fabricar autos en 1998, cuando empezó a suministrar taxis a las flotillas chinas. En menos de tres décadas, Zhejiang Geely se ha convertido en un fabricante mundial de automóviles cuyas ventas se acercan ahora a las de Ford Motor Company, de 123 años de antigüedad. La trayectoria de Li fue igualmente improbable. De adolescente, utilizó el dinero reservado a la universidad para comprar una cámara y montar un pequeño negocio fotografiando turistas. Luego comenzó a fabricar componentes para frigoríficos, motocicletas y coches, antes de armar vehículos enteros en Taizhou, su ciudad natal en la provincia costera de Zhejiang. En 2006, Geely ya vendía autos subcompactos baratos para compradores primerizos, con diseños sencillos y de bajo costo que parecían muy utilitarios para los estándares occidentales. Esto no frenó las ambiciones globales de Li. En una entrevista de 2006, instó a Ford a vender a Geely Jaguar o Volvo, dos de las muchas marcas que tenía entonces el fabricante estadounidense. La idea parecía descabellada, pero después de que Ford tuviera dificultades durante la crisis financiera mundial, Li pidió un fuerte préstamo para comprar Volvo, una marca sueca, en 2010. Desde entonces, Zhejiang Geely ha revitalizado Volvo.