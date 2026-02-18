Claudia Sheinbaum confirma gira por Coahuila para este fin de semana

Coahuila
/ 18 febrero 2026
    Claudia Sheinbaum confirma gira por Coahuila para este fin de semana
    El fin de semana la Presidenta visitará Coahuila para encabezar entrega de vivienda en Monclova, el arranque del Hospital General Regional de Saltillo y un evento de Programas para el Bienestar en San Pedro. CORTESÍA

La mandataria encabezará eventos oficiales, inauguraciones y arranque de obras durante su recorrido por tres estados

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente su visita de trabajo al estado de Coahuila para el próximo fin de semana.

Según la agenda de la oficina de Comunicación de la Presidencia, la gira comenzará el sábado 21 de febrero en Monclova, donde encabezará una entrega de viviendas a las 10:15 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Obispo de Torreón llama a vivir la Cuaresma con auténtica conversión y compromiso social

Posteriormente, a las 14:30 horas del mismo sábado, la mandataria se trasladará a Saltillo para dar el banderazo de arranque de obra del Hospital General Regional de Saltillo, en compañía de autoridades locales.

La jornada concluirá el domingo 22 de febrero en San Pedro, Coahuila, con un evento de Programas para el Bienestar programado a las 10:00 horas.

Antes de arribar a Coahuila, la presidenta cumplirá compromisos en Puebla y Guanajuato.

De acuerdo con la agenda oficial:

Sábado 21 de febrero de 202610:15 h. Entrega de Vivienda. Monclova, Coahuila.14:30 h. Banderazo de arranque de obra del Hospital General Regional de Saltillo. Saltillo, Coahuila.

Domingo 22 de febrero de 202610:00 h. Programas para el Bienestar. San Pedro, Coahuila.

