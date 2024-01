2023: Año de mayor muertes de militares en sexenio de AMLO, según Sedena

A lo largo de todo el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 2023 registró la cifra de 69 muertes en el Ejército, la que se considera la más alta. Sin embargo, a comparación del 2006, en manos de Felipe Calderón, la cantidad del año pasado es la tercera más letal.

La estrategia de “abrazos, no balazos”, planteada por el mandatario federal, en 2023 registró un incremento de 138% en los casos de militares fallecidos. Según el recuento de personal muerto en acciones contra el narco de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), hay un promedio de cinco muertes por mes.

“Es la muerte de ‘abrazos, no balazos’. El gobierno de López Obrador ya no puede sostener bajo ninguna circunstancia lo de abrazos, no balazos, que es evasión de combates, tratar de eludir combates con el narcotráfico para reducir la violencia”, dijo Raúl Benítez Manaut, experto en Fuerzas Armadas e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ante las cifras.

En los cinco años del gobierno de López Obrador suman 155 militares fallecidos en la campaña permanente contra el narcotráfico, la mayoría en 2023, con 69, seguido de 2021 y 2022, con 29; en 2019, con 19; en 2020, con nueve, lo que para Manaut significa que sigue habiendo guerra en la que unos años son más crueles que otros.