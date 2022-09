URIQUE, CHIH.- Los servicios de salud para la población que radica en la Sierra Tarahumara parecieran ser un privilegio, ya que las unidades médicas y consultorios de la zona carecen de personal, medicamentos y hasta insumos básicos como vendas o material de curación.

A esta problemática se le suman las largas distancias que en ocasiones se traducen en días de traslado para que un habitante pueda recibir atención médica de calidad o un tratamiento, ya sea para una simple gripe o alguna enfermedad crónica.

Un ejemplo de ello es lo que ocurre en el municipio de Urique, justo en la región de Cerocahui, donde existe un solo centro de salud que depende de la Secretaría de Salud estatal.

En este lugar los anaqueles de medicamentos lucen casi vacíos; en ocasiones sólo tienen una venda y atiende un médico a las más de 2 mil personas que radican en esa región.

“No hay medicamentos, simplemente no hay. No tenemos antibióticos, no tenemos analgésicos para niños, no hay nada. Tenemos unos cuantos paracetamol, pero es muy poco para toda la población”, aseguró personal del centro de salud que prefirió mantener el anonimato.

A decir de los trabajadores, la crisis de insumos y médicos ocurre en todos los centros de salud de la Sierra Tarahumara, lo cual los obliga a trasladar a sus pacientes hasta los municipios de San Juanito o Cuauhtémoc, de dos a cinco horas de camino, para recibir atención médica.

“(La crisis) está en todos lados, en todas las unidades de la sierra, y se supone que en esta zona debería ser mucho más el abasto de medicamentos y personal por la lejanía, porque para poderlos atender cuando hacemos traslados vamos hasta San Juanito o Cuauhtémoc”, afirman.

Según su testimonio, esta crisis viene desde que comenzó el desabasto de medicamentos en el país, pero las actuales autoridades estatales y federales no han buscado cómo enmendar la situación.

