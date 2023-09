“Abrazos, no balazos” son una “ocurrencia criminal”: Xóchitl Gálvez

En Zacatecas, uno de los estados de la República más afectados por el crimen organizado y la violencia, la senadora Xóchitl Gálvez calificó como una “ocurrencia criminal” la política de abrazos y no balazos del gobierno del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador para enfrentar a la delincuencia.

En conferencia de prensa, la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM) advirtió que esa actitud de las autoridades federales no puede continuar, porque los ciudadanos se encuentran en total indefensión ante las acciones del crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Y la neutralidad? Reclama embajadora de Ucrania, Xóchitl y Lily Téllez, participación de Rusia en desfile

“Lo que yo digo es: necesitamos una estrategia. La estrategia de abrazos y no balazos no fue una estrategia, fue una ocurrencia criminal, porque los balazos son para los ciudadanos y los abrazos son para los delincuentes. Eso no puede continuar, lo digo claramente”, subrayó.

Gálvez Ruiz sostuvo que al actual gobierno le falta corazón para ponerse en los zapatos de las víctimas, pues no es posible que no se atienda a las madres buscadoras.

“Es inaceptable que no haya empatía de los gobiernos estatal y federal con las mujeres que lo único que hacen es buscar a sus hijos y no van a descansar hasta encontrar una respuesta”, remarcó.

Dijo que de llegar a la Presidencia de la República no le va a echar la culpa de todos los males al pasado, “ni a Andrés Manuel López Obrador ni a Felipe Calderón”.