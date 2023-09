Protagonizan Sheinbaum y Xóchitl confrontación por llamado a demoler casa

“La casa que me preocupa y ocupa es la de todos y todas” , agregó a su breve pronunciamiento la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.

“Yo estoy a favor de hacer casas, no de demolerlas, como hice en la Ciudad de México. También estoy a favor de denunciar la corrupción inmobiliaria” , compartió la morenista en redes sociales.

Los denunciantes precisaron que el inmueble que está ubicado en Sierra Santa Rosa número 62 en la colonia Reforma Social, cuenta con Aviso de Terminación de Obra pero no tiene el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no este no debería estar habitado.

El edil panista respondió que los documentes del edificio están en arden y defendió que la construcción del conjunto habitacional está dentro de la legalidad.

Horas después de la respuesta de Sheinbaum, Gálvez contestó que “lo demoledor es la corrupción y la negligencia criminal”.