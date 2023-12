Acusa Xóchitl Gálvez a AMLO de ‘lavarse las manos’ en caso Salvatierra

CDMX.- Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata presidencial de la alianza opositora, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien señaló de “lavarse las manos” en el caso de las 12 personas asesinadas en Salvatierra, Guanajuato.

Durante su conferencia matutina señaló que la violencia en la entidad está relacionada con el incremento en el consumo de drogas, aunque a la par dijo desconocer el por qué se registró este hecho.

La aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México recordó que desde hace seis años no se elabora una encuesta o estudio sobre adicciones. “Es terrible, porque no sabemos realmente si hay consumo de fentanilo, qué tipo de droga se está consumiendo, en qué región se está consumiendo, entonces no sé de dónde saca esos datos”, mencionó.

“Que no se lave las manos el presidente, él tiene que coadyuvar porque él tiene todo el poder del Estado, él tiene a la Guardia Nacional, que es la responsable de combatir a los delincuentes, pero insisto, si les mandas un mensaje que les vas a dar abrazos a los delincuentes, pues ahí están las consecuencias de una estrategia que no fue estrategia”, dijo la precandidata de la alianza PRI-PAN-PRD.

Gálvez dijo que le parece extraño que el mandatario desconozca cómo ha subido el consumo de drogas en Guanajuato y cómo opera la delincuencia en esta zona del país.

“Pues él es el presidente, él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, responsable de atacar a la delincuencia organizada. Por supuesto que tienen que coadyuvarse con Guanajuato”, mencionó.

“Pero eso es crimen organizado y no solo es Guanajuato, es Sinaloa, es Nuevo León, es Zacatecas, es Michoacán, es Baja California, es Chiapas, o sea realmente me extraña que el presidente se pregunte que no sabe cómo ha crecido ahí el consumo de drogas. Yo le digo cómo, pues los abrazos que le dan los delincuentes”, señaló.