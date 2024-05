Acusan a AMLO de ‘atacar al rey’ de España

Madrid. En el Congreso de los Diputados, en una sesión en teoría dedicada al reconocimiento de Palestina como Estado independiente, el líder de la oposición y del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de “atacar al Rey” de España.

En una línea discursiva similar, el dirigente de la extrema derecha española y de Vox, Santiago Abascal, acusó al mandatario español, el socialista Pedro Sánchez, de estar en “manos” de “las narcodictaduras del Grupo Puebla”, que es el foro de la izquierda iberoamericana que nació como respuesta a los cónclaves conservadores y para desarrollar proyectos de gobiernos progresistas.

La crisis diplomática abierta entre España y Argentina, a raíz de los insultos del presidente de Argentina, Javier Milei, en Madrid, en donde llamó el pasado domingo “corrupta” a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, centró una buena parte del debate parlamentaria en torno a Palestina.

A pesar de que no tenía nada que ver con el asunto, la oposición de la derecha y la extrema derecha aprovechó la tribuna para posicionarse y arremeter contra el presidente español, al que señalaron de haber iniciado la crisis por los “insultos” y “ataques” de su gabinete a Milei.

En un momento de su intervención, el líder del PP y aliado de la candidata mexicana a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, arremetió contra el mandatario de nuestro país: “¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara al señor Milei de consumo de drogas y tráfico de órganos? ¿Debería haberle dado las gracias? Siguiente pregunta: ¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo a la democracia pero que el Presidente de México ataque al rey no? Tercera pregunta: ¿Por qué tantos aspavientos por este asunto y no cuando Marruecos dice que Ceuta y Melilla no son españolas? ¿Por qué se plantea romper relaciones con Argentina pero no con (el ex mandatario de Cataluña, Carles) Puigdemont cuando dice que toda la justicia española es corrupta? ¿Cómo va esta señoría? ¿Si son cercanos a usted tienen carta blanca y si no, no?”