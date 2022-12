Adán Augusto ya aceptó corregir 6 de 21 bloques del ‘plan B’ electoral, anuncia Monreal

El senador Ricardo Monreal dio detalles de la reunión que sostuvo esta mañana con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien aceptó que se corrigieran 6 de 21 bloques del llamado plan B de reforma electoral, que se discute desde este lunes en el Senado.

“Fue una reunión que iniciamos a las 8 de la mañana. El secretario de Gobernación y un servidor. Luego, a las 9 de la mañana se incorporaron los dos presidentes de comisión, Mónica Fernández y Manuel Espino; y a las 9:40 iniciamos la reunión con el grupo parlamentario y con los aliados: el Partido Verde, el PES y el PT”, explicó Monreal a medios.

“El mensaje es de respeto al Senado y de, obviamente, el interés que tiene el Ejecutivo Federal por la reforma. Y en este esfuerzo de colaboración y de coordinación entre los poderes, él vino a expresar con los legisladores, el interés del Ejecutivo porque esta reforma prospere”, anotó.

Te podría interesar: Afirman que ‘Plan B’ no da garantías para celebrar elecciones libres y confiables

Monreal dijo que el secretario está de acuerdo en los cambios, pero no en todos: “Yo todavía ahora lo plantee, un bloque de inconstitucionalidades, 21 y un bloque contempla o puede contemplar varios artículos; 21 bloques y se aceptaron hasta ahora, 6, 6 de 21”.

El senador anotó que aunque las modificaciones son facultad del Senado, “tampoco somos entes aislados y reconocemos que este sistema de colaboración debe de prevalecer”.

“Él fue amable, respetuoso, simplemente escuchó y se llevó el planteamiento. Dos temas o tres temas, le dije en tres documentos; el bloque de inconstitucionalidades, los vicios del procedimiento en Cámara de Diputados”, refirió.

Monreal le remarcó a Adán Augusto que “si no corregimos, damos elementos a la Corte para que pueda ser revisado el actuar del Poder Legislativo”.

Entre sus preocupaciones, indicó que “el tema nacional electoral es un tema delicado; pero también la desaparición de la Sala especializada, los órganos consultores, que no establece la Constitución del Tribunal; el destino y futuro de los trabajadores del Servicio Nacional Electoral. Todo eso debemos ser sensibles”.

“Por ejemplo, un ejemplo nada más dentro de los 21 bloques, el tema de la elección consecutiva de legisladores o reelección. Le ponía el ejemplo la Asamblea de los senadores. La ley dice que un día antes de iniciar campaña, el proceso, deben de retirarse, y eso no dice la Constitución. La Constitución estima compatibles históricamente uno y otro cargo de elección popular. Pero eso es en términos constitucionales; pero platicaba, en términos prácticos, en el Senado, ocupémonos del Senado. Sólo en el Grupo Parlamentario y en todos, hay más de 20, casi 30 suplentes de senadores y senadoras. Si quieren reelegirse, se van a retirar y van a quedar sin funcionamiento en el Senado, porque ya no podemos elegir ningún senador que represente a sus entidades federativas. O sea, prácticamente no se puede”, explicó.

Te podría interesar: Reforma es un golpe de estado: Muñoz Ledo

Monreal anotó que en el tema del concepto de propaganda también “hay muchas modificaciones”.

“Yo lo que dije fue: Si no cuidamos el contenido de las normas que estamos ahora intentando aprobar, se va a judicializar y la Corte nos puede enmendar la plana. Mejor nosotros hagamos con seriedad nuestro trabajo como legisladores... él está de acuerdo.Ha sido muy respetuoso el Secretario de Gobernación hasta ahora”, abundó.

-Aceptó seis de 21 bloques. ¿Qué va a pasar con los otros 15?-, le preguntó un reportero.