Afirma AMLO que Guanajuato está ‘fuera de control’ en homicidios

“Pero de esto repito no se dice nada, es mucha la hipocresía y los intereses, porque los medios convencionales famosos están metidos en los negocios su función no es informar, su función es el lucro”, manifestó el presidente.

“Como se está llevando a cabo una transformación en el país traen una campaña en contra de nosotros y no ven la viga en el flanco conservador, sino nada más la paja en el flanco de la transformación”, anadió.

El presidente lamentó lo que ocurre en la entidad y afirmó que la violencia ya es un asunto cotidiano, además criticó a medios de comunicación por no dar cobertura a este tipo de situaciones.

Asimismo el mandatario afirmó que hay autoridades que no acuden a las reuniones de seguridad con gobernadores, fiscales, y secretarios estatales.

“Hay muchos casos que no van a estas mesas, un caso es el de Guanajuato, el fiscal de Guanajuato ha ido a la mitad de estas meses, el que va más es el secretario de Guanajuato. Pero no van, cuando es un asunto fundamental, prioritario, hay gobernadores que tienen 95,96% de asistencia y hay unos que no van”, dijo.