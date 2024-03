Afirma AMLO que la ‘guerra sucia’ está en su apogeo

“Ya nos van a pasar la cuenta y vamos a aportar voluntariamente. No pasó a mayores, hay que estar nada más muy atentos por la temporada y porque hay mucha provocación”, expresó el mandatario federal.

López Obrador mencionó que sus adversarios “se la dan de gente bien”, “educados y puros”, pero “su verdadera doctrina es la hipocresía. Son muy autoritarios, muy hipócritas, chuecos y corruptos. Entonces, como ya los conocemos pues ya sabemos”.

“Lo que no se debe hacer es caer en ninguna provocación, evadir el acoso y no hacerle caso a la prensa vendida o alquilada, a los del conservadurismo, que son casi todos, más en esta temporada, que están canasteando con los convenios de publicidad, con honrosas excepciones siempre, no hacerles caso”, expresó en su conferencia matutina.

El presidente insistió en que la “guerra sucia” no es la manera de hacer política, por lo que llamó a los jóvenes a dejar la “grilla, barata y coriente”.

“La política es un noble oficio, es lo que permite al ser humano servir a los demás. Y la política se hace con ideales, con principios, no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y no se puede llegar a ningún cargo dejando trozos de dignidad en el camino, porque no se puede gobernar sin autoridad moral, sin autoridad política”, expresó en su conferencia.