Agradece AMLO a mujeres que marcharon el 8M: ‘se portaron muy bien’

En cuanto a los daños provocados a la puerta de madera del acceso de Moneda número 1, López Obrador aseguró que no se tienen cuantificados los daños.

“La resistencia civil pacífica, no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, expresó el mandatario federal.

“Quiero agradecer mucho, primero a todas las mujeres que se manifestaron, por lo general fue una manifestación pacífica, agradecerles eso, porque la no violencia es lo más eficaz para luchar por los ideales” , mencionó el mandatario.

López Obrador insistió en que ese acceso de Palacio Nacional será reparado con aportaciones voluntarias de servidores públicos y que la administración federal debe de proteger los inmuebles históricos.

En su conferencia de prensa del 8 de marzo el mandatario federal pidió a las manifestantes que actuaran con libertad y no fueran encapuchadas.

“Hacemos un llamado a quienes hoy se van a manifestar, y que tienen todo el derecho de hacerlo porque no hay represión en nuestro país, se garantizan a plenitud las libertades, no se limita la manifestación, la libertad de expresión”, mencionó en aquella conferencia.

“Nada más decir que se procure manifestarse de manera pacífica, que no se tiren piedras, o bombas, que no se usen sopletes, que no se agreda a quienes están cuidando el orden, protegiendo bienes, tiendas comercios, sitios históricos”, solicitó.