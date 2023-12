Alex Saab queda libre a cambio de la liberación de 10 estadounidenses en Venezuela

Por Zolan Kanno-Youngs, Genevieve Glatsky y Lara Jakes

Saab, aliado cercano de Nicolás Maduro, fue puesto en libertad cuando EE. UU. intenta presionar al gobierno autoritario de Venezuela a realizar elecciones justas.

Estados Unidos liberó este miércoles a un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro de Venezuela a cambio de 10 estadounidenses encarcelados y un contratista de defensa conocido como Fat Leonard, quien protagonizó uno de los peores escándalos de corrupción de la Marina de EE. UU.

TE PUEDE INTERESAR: Agotan en farmacias vacunas de Pfizer por COVID-19

El gobierno de Maduro también liberará a 20 presos políticos venezolanos y a Roberto Abdul, un líder opositor del país, según dijeron funcionarios estadounidenses.

Entre los estadounidenses que fueron liberados figuran seis personas que, según la administración de Biden, han sido consideradas como “detenidas injustamente”, una designación que indica que el gobierno estadounidense los ubica en una categoría similar a la de los rehenes políticos.

“Estas personas han perdido demasiado tiempo precioso con sus seres queridos, y sus familias han sufrido todos los días en su ausencia”, dijo el presidente Biden, en un comunicado en el que se anunciaba la medida.

Esto sucedió mientras la administración de Biden intenta mejorar las relaciones con el gobierno autoritario en Caracas. Estados Unidos está cada vez más interesado en mejorar la situación económica de Venezuela para tratar de frenar las grandes cantidades de migrantes venezolanos que llegan a la frontera sur estadounidense.

Hace poco, Estados Unidos reinició los vuelos de deportación a Venezuela y accedió a retirar algunas sanciones después de que el gobierno de Maduro acordó efectuar algunas medidas hacia elecciones libres y justas.

“Parece que Maduro, hasta ahora, está cumpliendo su compromiso de unas elecciones libres”, dijo Biden a los periodistas el miércoles. “Pero aún no está hecho. Tenemos un largo camino por recorrer”.

Funcionarios estadounidenses presentaron el intercambio como una medida necesaria para reunir a los estadounidenses con sus familias. La medida se produjo después de meses de negociaciones entre Biden y los principales funcionarios de Maduro, que fueron intermediadas por Catar, según funcionarios estadounidenses.

Pero, para algunos en Venezuela, el acuerdo fue una victoria para Maduro porque logró la liberación de Alex Saab, quien fue acusado por Estados Unidos de “beneficiarse del hambre” de los venezolanos. Muchos venezolanos dicen que Saab se ha vuelto sinónimo de los peores abusos del gobierno de Maduro.

Empresario colombiano y asesor financiero de Maduro, Saab fue acusado en 2019 por estar relacionado con un esquema de sobornos que desvió unos 350 millones de dólares de un proyecto de viviendas del gobierno venezolano.

Saab, quien aterrizó en Venezuela el miércoles por la tarde, es uno de varios funcionarios y empresarios vinculados a Maduro que han sido acusados por el gobierno de Estados Unidos en los últimos años; el propio Maduro también ha sido acusado.

En 2021, Saab fue extraditado desde Cabo Verde, una nación insular ubicada en África Occidental, a Estados Unidos para enfrentar cargos de lavado de dinero, lo que lo convirtió en uno de los allegados de mayor rango de Maduro que ha estado bajo custodia estadounidense. Saab se declaró no culpable.

Washington acusó a Saab de estar involucrado en un esquema en el que él y otros tomaron grandes sumas de fondos gubernamentales destinados a planes alimentarios para las personas necesitadas de Venezuela.

Robert Menendez, senador demócrata por Nueva Jersey que ha criticado el enfoque de la Casa Blanca hacia Venezuela, calificó el intercambio de “inconcebible”.

Sin embargo, algunos expertos en política exterior dijeron que asegurar la liberación de 10 estadounidenses fue un éxito diplomático para el gobierno de Biden.

Christopher Sabatini, investigador sénior de América Latina en Chatham House, un grupo de investigación en Londres, dijo que nunca es ideal tener que negociar con “regímenes criminales”.

“Comprensiblemente hay quienes calificarán esto como una traición”, dijo, “pero así es la diplomacia”.

El gobierno de Maduro sostuvo que la detención de Saab era ilegal, afirmando que era un enviado diplomático y no podía ser procesado.

Como parte del acuerdo, Venezuela también accedió a devolver a Estados Unidos al excontratista de defensa Leonard Glenn Francis, conocido como Fat Leonard, un empresario malayo que está en el centro de un caso de fraude y sobornos que ha originado cargos penales federales contra más de 30 funcionarios de la Marina estadounidense y contratistas de defensa, según el Departamento de Justicia.

Su condena estaba programada para el año pasado, pero escapó del arresto domiciliario en septiembre de 2022 al cortar su rastreador de tobillo y huir a Venezuela. Dos semanas después, fue detenido por agentes de Interpol en el aeropuerto de Caracas, la capital venezolana, cuando intentaba abordar un vuelo a Rusia. Enfrenta hasta 25 años de prisión y ha aceptado renunciar a 35 millones de dólares en ganancias.

Más de dos decenas de personas se han declarado culpables en relación con el esquema. Han admitido que aceptaron millones de dólares en viajes de lujo, alojamientos, comidas o servicios de prostitución por parte de Francis, a cambio de lucrativos contratos militares para su empresa con sede en Singapur, Glenn Defense Marine Asia.

Los fiscales han dicho que los obsequios de Francis a los funcionarios de la Marina también incluyeron más de 500.000 dólares en efectivo, puros cubanos, carne de res Kobe y cochinillos españoles. Además, organizó fiestas suntuosas para oficiales de alto rango en hoteles de lujo en Malasia, Singapur y Hong Kong.

Al escapar a Venezuela, es posible que Francis creyera que los años de hostilidades diplomáticas entre Maduro y Estados Unidos lo protegerían de la extradición. Maduro tiene una relación afable con Rusia y durante meses ha estado considerando una visita para reunirse con el presidente Vladimir Putin.

Sin embargo, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela mostraron una esperanza cautelosa de aliviar las tensiones cuando lograron el acuerdo que en octubre levantó algunas de las sanciones económicas impuestas a Venezuela.

En octubre del año pasado, Biden acordó otorgar clemencia a dos sobrinos de la primera dama de Venezuela para asegurar la liberación de siete estadounidenses.

Entre los estadounidenses liberados se encontraban Jerrel Kenemore y Eyvin Hernandez, quienes fueron arrestados en marzo de 2022; Joseph Cristella, que fue detenido en Venezuela en septiembre de 2022; y Savoi Wright, un empresario de California cuya familia dijo que había sido detenido injustamente después de que el FBI supo en octubre que había sido arrestado. El gobierno de Estados Unidos los había designado como detenidos injustamente.

Funcionarios estadounidenses de alto rango se negaron a revelar detalles sobre los otros estadounidenses que fueron liberados, pero dijeron que el intercambio significa que todos los estadounidenses que se cree que fueron detenidos injustamente en Venezuela han sido liberados.

La familia de Wright emitió un comunicado el miércoles diciendo que estaban agradecidos con el gobierno de Biden.

“Estos últimos meses han sido algunos de los más difíciles de nuestras vidas, y estamos aliviados de que este calvario haya terminado”, decía el comunicado. “Estamos eternamente agradecidos”.

Isayen Herrera colaboró con reportería desde Caracas, Venezuela.

c. 2023 The New York Times Company