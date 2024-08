‘Alito’ es un aspirante a tirano y dictador; Beltrones se defiende de exclusión del PRI

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el grupo parlamentario del PRI diera a conocer que expulsaba a Manlio Fabio Beltrones de su bancada en la Cámara Alta, el senador electo afirmó que su expulsión es ilegal y que el PRI de Alejandro “Alito” Moreno, es “marrullero y mezquino” con los suyos y pequeño ante la sociedad al no permitir discernir.

En un video difundido en sus redes sociales, el exgobernador de Sonora acusó:

“El PRI, el partido de las alianzas, este día se dio a conocer una decisión ilegal, contraria a toda razón y a toda lógica. La dirigencia de ‘Alito’, subrayo, el PRI de ‘Alito’ decidió de manera unilateral y arbitraria excluirme del grupo parlamentario del PRI en el Senado, sí, de ese grupo parlamentario de ‘Alito’, no del grupo que debiera atender a los intereses de un partido, sino de unos cuantos empeñados en mantenerse a toda costa en la dirigencia.

“El punto central es que el Tribunal Electoral y el INE deben resolver la ilegal e ilegítima autodesignación de su presidente, vamos, su reelección. Ahora resulta que discernir según ‘Alito’, es ilegal, ahora resulta que no estar de acuerdo con ‘Alito’ es atentar, según ellos, contra la unidad del partido, el PRI de “Alito” debiendo de ser formal se ve marrullero y mezquino con los suyos y pequeño ante la sociedad”, enfatizó.

El senador electo puntualizó que el PRI no le pertenece a nadie por mucho que sea la ambición de apoderarse de un partido histórico y que el enquistamiento de grupos políticos sólo perjudica a la militancia y al único que lesiona es al partido mismo.

“El reto es histórico no pueden vencer aquellos que no han sido capaces de convencer, no convencen la farsa de este proceso con una asamblea y una elección simulada. Amigas y amigos priistas estamos dando la batalla por recuperar algo que es de todos no de uno solo, nos lo debemos, el PRI no puede ser fosa de protección de algunos malos priistas que no logran ver más que la codicia del poder a costa de todo”, explicó.

Manlio Fabio Beltrones resaltó que la dirigencia del PRI no representa unidad y que en sus 50 años de militancia tuvo la oportunidad de discernir ideas, además llamó a Alejandro Moreno aspirante a tirano y dictador sobre la decisión de separarlo de la bancada en el Senado y violar sus derechos electorales.

“Tengámoslo claro: esta dirigencia no representa la unidad, está muy lejos de ese concepto, yo he militado más de 50 años en el PRI, en el cual he tenido la oportunidad de compartir con distintos dirigentes ideas y visiones en las cuales siempre se ha respetado el derecho a discernir. Tan ilegal la asamblea, como ilegal cualquier represión partidaria instaurada en mi contra o de alguien más, más aspirante a tirano y dictador no podría ser, mis derechos políticos electorales no pueden vulnerarse por capricho de quien está incómodo con mis opiniones”, enfatizó.

Para finalizar dijo que esperará la conclusión del Tribunal Electoral sobre la reelección de Alejandro Moreno al PRI y después dará a conocer sus siguientes pasos.

En julio pasado, el senador electo rechazó la idea de que se modifiquen los estatutos del PRI para que Alejandro “Alito” Moreno pueda reelegirse y permanecer otros ocho años como líder tricolor.

Consideró absurdo pensar que esa medida sea la solución al problema de fondo del PRI. “Parece una simple e irresponsable decisión”, sostuvo y añadió:

“Escuché que ninguno de los delegados presentes sabe dónde se celebrará la Asamblea Nacional, ni tampoco fueron convocados a las mesas dictaminadoras que asumieron esa propuesta, por cierto, muy diferente a la de las asambleas sonorenses que también incluyen la descentralización de las decisiones hoy cupulares, que asfixian a nuestro partido impidiendo el acceso de cuadros probados, con méritos y nuevos”.