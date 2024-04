AMLO arremete contra Poder Judicial por prisión domiciliaria a Murillo Karam; ve trato preferencial de magistrados

“Todavía esta por resolverse lo de ayer, que dejaron en libertad domiciliaria, al exprocurador Murillo Karam. Ahí sí, es rápido, es expedito, pero ¿Cuántos hay? Miles sin sentencia, porque quien no tiene para comprar su inocencia no tiene agarraderas, mas bien influencia, no tiene entrada en el Poder Judicial, el pueblo raso, nada más los de arriba, buenos despachos de abogados, fiscalistas, penalistas, muy buenas relaciones pero además no solo es lo material, es que hay una identificación ideológica, son muy conservadores, pero mucho, mucho muy conservadores”, dijo en Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: Eclipse Solar 2024... AMLO pide a medios difundir medidas preventivas para observarlo; presenta taller en la Mañanera

AMLO reiteró que su gobierno no permitirá ninguna injusticia, y adelantó que en unos días dará a conocer cómo el Poder Judicial quiere declarar inconstitucionales leyes aprobadas por el Legislativo para beneficiar a grupos de intereses creados.

López Obrador dijo que ve trato preferencial con Murillo Karam por parte de los magistrados quienes querían otorgarle la prisión domiciliaria desde Semana Santa.

“Lo de Murillo Karam, el otorgamiento de prisión domiciliaria, querían realizarlo desde Semana Santa; he estado pendiente de su situación médica; ha sido bien atendido”, dijo.

López Obrador afirmó que el ex procurador Jesús Murillo Karam recibe un trato preferente y distinto a las demás personas privadas de su libertad en México, tras haber recibido un cambio de medida cautelar que le permite seguir su proceso en su domicilio.

“No quiere decir que no tenga derecho a la defensa el licenciado Murillo Karam, nada más que es un trato distinto al de la mayoría de los presos”, declaró este viernes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

“Ahí sí es rápido, expedito, pero cuántos hay, miles sin sentencia, porque quien no tiene para comprar su inocencia, no tienen agarraderas, no tiene influencia, no tiene entrada en el Poder Judicial”, dijo.

Esto después de que el jueves un Tribunal Colegiado concedió el cambio de medida cautelar a Jesús Murillo Karam para que “continúe en prisión preventiva, pero en su domicilio”.

El mandatario reveló que el ex procurador sufrió un padecimiento en el 2022 por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es incapaz de cometer un acto de corrupción’: Defiende AMLO a su hijo Bobby de nueva acusación; ‘tratan de mancharnos’, dice el Presidente

“En efecto, el señor cuando ingresó a la cárcel estaba enfermo, no se sabe, pero a mediados del 22, se le trasladó de urgencia a cardiología y se le operó por un derrame y se le salvó la vida”, dijo AMLO.

En noviembre de 2023 Murillo Karam ya había obtenido este beneficio legal en otro caso relacionado con la investigación realizada por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

El jueves, un tribunal federal concedió el cambio de medida cautelar para que el ex procurador general de la República siga bajo proceso penal, pero en su domicilio.