AMLO, celebra fallo del TEPJF que valida triunfo de Américo Villarreal

“Decir que estoy satisfecho con la resolución del Tribunal porque no convenía un conflicto poselectoral y creo que se tardaron los magistrados, pero al final creo que resolvieron bien y aguantaron presiones porque evidentemente había muchos intereses de por medio.

Acuérdense que sacaron documentos hasta de la embajada de Estados Unidos, hubo campañas de desprestigio en contra de Américo Villarreal y al final resuelven que no hay elementos, no hay pruebas y que se respeta la voluntad del pueblo de Tamaulipas, eso es bueno”, sostuvo.

Acerca de la situación del gobernador saliente Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el presidente López Obrador dijo que eso tiene que ver con las autoridades, con la Fiscalía y las instancias que tienen que ver las denuncias en contra del político panista.

“Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la denuncia, la persecución, consideró que esas prácticas restan autoridad moral, que no se fabriquen delitos que se actúe con rectitud y la verdad siempre”.