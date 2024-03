AMLO concede entrevista en 60 Minutos, afirma que Trump no cerrará la frontera

“No hablábamos de la frontera porque no nos íbamos a poner de acuerdo, cuando en esa ocasión tocamos el tema, le mencioné lo de que había videos que mostraban los túneles que había (en la frontera) y que llegaban hasta San Diego, California. Se quedó callado y luego se empezó a reír; ‘no te puedo ganar’, dijo” , indicó López Obrador en la entrevista.

“La barda no funciona” , comentó AMLO que al ser recordado de una conversación que sostuvo con Trump cuando era presidente de Estados Unidos, hablaron del tema porque sirvió como para romper el hielo y las diferencias entre ambos en al racionamiento del asunto de la frontera.

“Lo dice porque está en campaña... no lo hará porque nos entendemos y firmamos un acuerdo comercial (T-MEC) que beneficia a los dos países” , insistió el mandatario mexicano.

Se le preguntó sobre si no consideraba que hubiera puesto en peligro a la corresponsal en México del diario The New York Times, cuando en una de sus mañaneras recientes reveló el número de teléfono celular de la periodista estadunidense.

“No lo hice con la intención de amenaza... ella como usted –dirigiéndose a su entrevistadora de 60 Minutos– son personas públicas”, respondió.

DEFIENDE EL “ABRAZOS, NO BALAZOS”

En otro de los tópicos abordados en la breve y muy editada entrevista, la violencia generada por el narcotráfico y la corrupción, a López Obrador le preguntaron sobre la eficacia de su estrategia de “abrazos, no balazos”.

“Nosotros no tenemos comunicación con los criminales, aplicamos las leyes... con los criminales no se puede negociar”, subrayó el mandatario ante el cuestionamiento sobre si no podía tener contacto los cárteles del narcotráfico para parar la violencia que priva en México.

La reportera de 60 Minutos le indicó al presidente mexicano que el Departamento de Estado y la DEA sostienen que la mayoría del fentanilo involucrado en las drogas sintéticas que entran y se consumen en Estados Unidos llegan a través de México.