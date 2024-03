AMLO advierte a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos: ‘Tenga cuidado con su cartera en la SCJN’

“Pues no - coincido -, pero está en su derecho. Lo único que le hubiese recomendado, si me hubiese comentado que iba a ir a la Corte y que iba a ver a los ministros, le hubiese advertido que tuviera cuidado, nada más” , expresó el presidente.

AMLO ACONSEJA A KEN SALAZAR DE CUIDAR SU CARTERA CUANDO ACUDA CON LA SCJN

Ante la pregunta de qué significaba con “tener cuidado”, López Obrador respondió: “De la cartera y de otras cosas”. Sin embargo, aseguró que no existe ningún problema más allá de esta advertencia, y reiteró el respeto que su gobierno tiene hacia la independencia y soberanía de México, así como el respeto que Ken Salazar ha demostrado hacia estas cuestiones.

La declaración del presidente ha generado diversas reacciones en el ámbito político y diplomático, con algunos críticos. No obstante, López Obrador ha insistido en que se trata simplemente de una recomendación y que no implica una acusación formal contra Salazar ni contra Estados Unidos. Por su parte, Ken Salazar aún no ha hecho comentarios públicos sobre las declaraciones del presidente mexicano.