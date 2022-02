AMLO encarna a la nación, quienes se oponen a él son traidores a la patria, afirman en Morena

Senadores de Morena publicaron este lunes una carta en la que aseguraron que el presidente Andrés Manuel López Obrador “simboliza los ideales de la nación, la patria, el pueblo, la independencia, la soberanía” y, por ello, quienes se oponen a él “son mercenarios y traidores a la patria”.

“Los que se oponen al presidente de México no son más que un puñado de mercenarios que al ver sus privilegios mancillados luchan con todo su poder económico para que prevalezca el viejo régimen”, destacaron 53 de las 61 personas representantes populares de Morena en el Senado.

La mayoría del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República suscribió el pronunciamiento, de los que destacan diez personas cercanas al presidente, como Olga Sánchez Cordero, Ricardo Monreal, Nestora Salgado, Marta Lucía Micher, Susana Harp, Napoleón Gómez Urrutia, César Cravioto, Alejandro Armenta, Higinio Martínez y Ernesto Pérez Astorga.

En sus redes sociales, el senador firmante César Cravioto dio a conocer el comunicado del grupo parlamentario de Morena, en el que respaldaron “incondicionalmente al presidente de la República” y aseguró que la “cuarta transformación no se detiene y no nos detendrá la derecha corrupta”, acompañado del hashtag “AMLO no está solo”.

Para el grupo parlamentario, el presidente López Obrador “encarna a la nación, a la patria y al pueblo” y sus “opositores” buscan detener los avances para darle al pueblo de México un futuro más digno.

“Condenamos los constantes ataques en contra del presidente de la República, encabezados por los conservadores que perdieron sus privilegios”, continuó la carta.

Condenaron lo que llamaron “las calumnias, el ataque mediático y la polarización de la oposición” y aseguraron que mantienen “la frente en alto, porque apoyamos a los ideales de justicia igualdad y fraternidad que encabeza nuestro presidente“.

Confiaron en la fortaleza de López Obrador y de su gobierno y que la “campaña de calumnias” tienen su origen en “grupos económicos que perdieron sus privilegios y se oponen a una reforma eléctrica en beneficio de nuestra patria”.

“Los enemigos no son sólo los opositores a los principios democráticos y populares que encabeza el ejecutivo, sino opositores a México y a todas y todos los ciudadanos. El presidente encabeza la nación, el pueblo, la patria”, continuaron.