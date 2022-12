AMLO pide a Bad Bunny que dé concierto gratuito en el Zócalo de CDMX

No obstante, dijo que esta medida no era suficiente para contrarrestar el daño a los jóvenes que fueron estafados. En esta misma línea, López Obrador aprovechó para invitar a Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny) a ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

“Le he dado instrucciones al procurador del consumidor (Profeco) que actúe para que les devuelvan de sus recursos el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho”, reveló el Presidente.

“Esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es una gente solidaria, el Bad Bunny. Tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar (al concierto), porque les clonaron sus boletos, les hicieron fraude”, sentenció.

En este sentido, AMLO reconoció que no era culpa del artista o la boletera, sin embargo, señaló que este fraude afectó a cientos de jóvenes.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Ojalá y venga. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, nosotros nos encargamos del escenario y las luces, claro no tan espectaculares, porque estuve viendo como en el (Estadio) Azteca sale volando en una palmera, pues eso sí no se puede”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo identificar si mi boleto de Ticketmaster es falso?

Andrés Manuel reiteró que Bad Bunny es un artista sensible y con dimensión social. “Ha estado haciendo labor junto a Ricky Martin, junto a René de Calle 13. Entonces ojalá”.

DENUNCIAS CONTRA TICKETMASTER

Por otra parte, López Obrador reveló que será el próximo lunes que el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informe sobre las denuncias en contra de la boletera.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Ticketmaster tiene funcionarios corruptos y delincuentes’, asegura Profeco tras concierto de Bad Bunny

“No tengo el dato pero él va a hacer la presentación y sí, van a tener que devolver el dinero”, señaló.