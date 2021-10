AMLO quiere un monopolio con la reforma eléctrica: Anaya

El expresidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, continuó con su campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora con el tema de la reforma eléctrica.

En su videomensaje de esta semana, el excandidato presidencial hizo un llamado a los legisladores para que no se dejen intimidar por el mandatario y sostuvo que, con su iniciativa, López Obrador “quiere un monopolio en electricidad”, política que, subrayó, no corresponde con la situación actual del país ni con sus necesidades.

“El México de hoy no es el México de tus recuerdos y obsesiones. El problema no es tu edad, es que no entiendes el mundo y tus ideas son viejas”, le dijo.

Además, recordó que donde hay monopolio, “como el gobierno no logra generar toda la electricidad, ¿qué pasa? Hay apagones. Hoy los países más prósperos se propusieron una visión de futuro y permiten la competencia”.

