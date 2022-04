AMLO rechaza destape de Adán Augusto, pero ‘revela’ a posibles candidatos del PRI y PAN rumbo a 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el mejor método para elegir candidatos es la encuesta, asimismo aseguró que apoyará al aspirante de su movimiento que mejor salga en la encuesta rumbo a la elección presidencial de 2024.

Durante su conferencia matutina de este viernes, López Obrador manifestó que “ya no queremos que haya tapados”, pues indicó que aquella persona que quiera participar en la elección tiene la libertad de hacerlo.

“Ya no queremos que haya tapados, que el que quiera participar que lo haga. Mi consejo, no solo para un partido, para todos, es que ahora hay la posibilidad de saber quién es quién con la aplicación de encuestas, hay empresas confiables, es un elemento estadístico que no falla, claro, cuando es profesional, porque hay empresas cuchareadas”, afirmó.

“¿Qué es lo que se planteó? Que quien quiera, participe en las encuestas ¿quién va a decidir? Lo que la gente quiera, ¿a quién voy a apoyar? A quien salga mejor en la encuesta”, adelantó.