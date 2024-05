AMLO reta a opositores a que comprueben acuerdo con la CNTE

“Pero que me comprueben de que si yo hablé con los señores, compañeros, maestras, maestros de la CNTE y les dije quédense ahí porque vienen a manifestase el bloque conservador, sus simpatizantes y me preocupa muchísimo. Imagínense, la traición que significaría nosotros que siempre nos movilizamos en el Zócalo ahora prohibiendo o negando la posibilidad de que la gente se manifieste. No, tenemos convicciones, tenemos ideales. No somos perversos”, dijo.

El presidente reveló que maestros de la CNTE y un grupo de infiltrados y provocadores se opusieron a que se izara la bandera monumental en el Zócalo, como lo había prometido.

En su conferencia de prensa el mandatario dijo que antes de la marcha de la “Marea Rosa” se buscó dialogar con la CNTE y hubo un intento de izar el lábaro patrio a las 03:00 horas del sábado, pero los maestros se opusieron.

TE PUEDE INTERESAR: Elecciones 2024: anuncia AMLO operativos especiales, pero descarta problemas mayores en votación

“Pero no querían, incluso pusieron al rededor las casas de campaña. Estaba en Oaxaca, me levante temprano, y se me ocurrió ver si ya habían izado la bandera y que no, porque no lo permitan algunos maestros y otras gentes que quien sabe de donde salieron, siempre hay muchos infiltrados y provocadores. Entonces di la instrucción, y en 20 minutos de puso, pero si hubo jaloneos”, señaló el mandatario.

Cuando los elementos del Ejército Mexicano salieron a poner la Bandera “salió un grupo que no estaba en los campamentos con palos”, informó.