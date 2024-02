Ana Gabriela Guevara defiende postura de la Conade: ‘No hay viabilidad para dar becas a deportistas acuáticos’

“Se los expliqué mil veces” , afirmó Guevara. “ Es ilegal el Comité Estabilizador , no tiene calidad jurídica. Mientras el Comité Estabilizador prevalezca, no podemos permitir recursos . Que exhiban su acta constitutiva, hagan valer su condición jurídica y entonces podamos abrir la vía económica para los deportes acuáticos ”.

ANA GUEVARA ADVIERTE QUE OTORGARLES DINERO DE LA CONADE PODRÍA SER UN DELITO TIPIFICADO

Las declaraciones de Guevara no han hecho más que intensificar la controversia. “No hay viabilidad para darles la beca”, reiteró. “Hemos hecho tarjetas para informarle a todas las autoridades del porqué no y por qué están en esa situación. Si nosotros caemos en el chantaje, y los atletas, se puede tipificar un daño patrimonial por darle a quien no le puedes dar. Si nosotros nos brincamos la cuerda y se los damos porque son atletas, están calificados y son medallistas, pero no cumplen con el requisito, es casi, casi como robar, tomar dinero no otorgado para eso”.

Esta controversia ha estado en curso desde hace al menos un año, y los deportistas afectados se han visto obligados a recurrir a otras fuentes de financiamiento. Algunos han vendido trajes de baño, otros han buscado empleo fuera del ámbito deportivo, y algunos incluso han solicitado ayuda a través de redes sociales.

Respecto a su permanencia al frente de la CONADE, Ana Gabriela Guevara dejó en claro que continuará en su cargo hasta después de los Juegos Olímpicos, cuando finalice el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. “Parafraseando al presidente: ‘yo no sudo calenturas ajenas’”, explicó. “Voy a terminar el proceso, mi compromiso con él es terminar la administración con los Juegos Olímpicos, entregar buenas cuentas al país, hacer lo mejor con el equipo mexicano y una vez que concluya todo lo demás, determinaremos cuál es el siguiente paso”.