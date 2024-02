Ana Gabriela Guevara en la mira de la FGR por anomalías en Conade

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió dos indagatorias a la administración de Ana Gabriela Guevara en la Comisión Nacional del Deporte (Conade), por anomalías relacionadas con eventos y entrenadores fantasma.

Estas denuncias fueron presentadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por presuntos malos manejos y posibles desvíos, de acuerdo a diversos reportes de periodistas como Arturo Ángel en entrevista para W Radio y Juan Antonio Jiménez para José Cárdenas en Radio Fórmula.

Aunque no es la primera vez que la administración de Guevara en la Conade es investigada por la FGR, ya que la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia el pasado 28 de agosto de 2023 al hallar irregularidades por 150 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2020, misma que fue presentada por la organización no gubernamental Tojil, especializada en temas de corrupción

Las pesquisas forman parte de FGR comenzaron desde febrero 2020, cuando se detectaron una serie de irregularidades por 51 millones de pesos en el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

La investigación realizada por la Fiscalía se suma a que ASF detectó 18 actos de posible corrupción por distintos contratos y servicios adquiridos en ese año, así como 283 millones de pesos sin aclarar en el tercer informe de cuenta pública del ejercicio fiscal 2022.

Entre las irregularidades fueron encontradas: gastos sin justificar por un monto de 107 millones de pesos, a causa de que no se presentó la documentación adecuada; pagos excesivos por parte de la Comisión del Deporte de Sonora y que alcanzaron los 3 millones de pesos; pagos de becas a 36 beneficiarios sin cumplir los requisitos, así como deportistas no identificados; y cantidades no aclaradas por la celebración de eventos deportivos como del Mundial de Guadalajara y Paranacionales Conade.

Durante los ejercicios fiscales 2019 y 2020, la ASF detectó anomalías que superaron los 340 millones de pesos. A esto se suma las acusaciones en contra de Guevara, quien se le ha señalado (en reiteradas ocasiones) por limitar las becas que se le otorgan a los deportistas de alto rendimiento.