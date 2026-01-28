$!Ante despojo por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial, Arturo Cortez se deslinda de cualquier actividad ilícita en Garage y Talleres

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE TRANSPORTISTAS MEXICANOS, A.C. (CONATRAM)

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PROVEEDORES, USUARIOS Y CLIENTES DE LA EMPRESA GARAGE Y TALLERES, S. DE R.L. DE C.V.

Hago de su conocimiento que desde el día 4 de enero de 2024, fui privado de la administración material y jurídica de la empresa GARAGE Y TALLERES, S. DE R.L. DE C.V., como resultado del uso faccioso de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

Esto aconteció en un procedimiento penal a todas luces arbitrario y amañado, instrumentado a través de la carpeta judicial 4098/2023, en laque no obstante se ha demostrado fehacientemente que no he cometido delito alguno, fui vinculado a proceso por un supuesto fraude maquinado inexistente y lo más grave del caso es que todas las acciones irregulares cometidas por dichos órganos de administración y procuración de justicia, han sido solapadas y replicadas por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León.

Por esta razón me veo obligado a comunicar y aclarar, que desde la fecha indicada NO he realizado o ejecutado en absoluto, algún acto de administración o de dominio relacionado con la empresa GARAGE Y TALLERES, S. DE R.L. DE C.V., precisamente porque las autoridades denunciadas designaron ilegalmente a un interventor quien se ha hecho cargo de la operación total de la compañía de la cual SOY LEGÍTIMO PROPIETARIO DEL 50%; permitiéndole manejar a su antojo y sin revisión o restricción alguna, los recursos patrimoniales producto del esfuerzo familiar que por décadas realizo mi señor padre Don ARTURO CORTEZ GONZÁLEZ.

No obstante que en múltiples ocasiones he solicitado a las autoridades que exijan la rendición de cuentas al interventor que ellos mismos designaron, increíblemente hasta este momento han sido negadas mis peticiones; permitiéndose indebidamente que la compañía sea saqueada por una banda de ladrones, de quienes tengo conocimiento extraoficial, están cometiendo una serie de delitos federales y locales que han sido encubiertos por las propias autoridades y de los que oportunamente presenté denuncia sin que hasta este momento se haya procedido en consecuencia.

Por lo tanto, me deslindo públicamente de cualquier acto ilícito que se haya cometido y se siga cometiendo en la administración de la compañía, relacionado con el resguardo de vehículos, el desvío de recursos y cualquier otro ejecutado sin mi conocimiento y sin mi consentimiento.

MONTERREY, N.L., A 26 DE ENERO DE 2026.

LIC. ARTURO BERNABÉ CORTEZ GARZA.