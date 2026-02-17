$!Secretaría de Salud detecta medicamentos caducados en Hospital Infantil de la CDMX

A través de una ficha informativa, la Secretaría de Salud (SSa) federal informó sobre el hallazgo de suministros y medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, ubicado en la Ciudad de México.

La localización de estos insumos se derivó de una revisión física y documental de inventarios, que se realizó como parte de los controles internos por el cierre del ejercicio fiscal 2024.

Pese a la gravedad que se aparenta, la dependencia precisó que los medicamentos eran de baja demanda y lenta rotación, “lo que explica que su periodo de vigencia concluyera sin haber sido utilizados oportunamente”.

“En ningún momento se afectó el suministro a las farmacias institucionales ni se generó desabasto para la población usuaria. La atención médica y los tratamientos estuvieron garantizados en todo momento”.