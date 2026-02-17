Secretaría de Salud detecta medicamentos caducados en Hospital Infantil de la CDMX

México
/ 17 febrero 2026
    Secretaría de Salud detecta medicamentos caducados en Hospital Infantil de la CDMX
    La Secretaría de Salud (SSa) federal informó sobre el hallazgo de suministros y medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”. PEXELS

La Secretaría de Salud de México indicó que el abasto de medicamentos alcanzó 99.5 por ciento durante el último cuatrimestre

A través de una ficha informativa, la Secretaría de Salud (SSa) federal informó sobre el hallazgo de suministros y medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, ubicado en la Ciudad de México.

La localización de estos insumos se derivó de una revisión física y documental de inventarios, que se realizó como parte de los controles internos por el cierre del ejercicio fiscal 2024.

Pese a la gravedad que se aparenta, la dependencia precisó que los medicamentos eran de baja demanda y lenta rotación, “lo que explica que su periodo de vigencia concluyera sin haber sido utilizados oportunamente”.

“En ningún momento se afectó el suministro a las farmacias institucionales ni se generó desabasto para la población usuaria. La atención médica y los tratamientos estuvieron garantizados en todo momento”.

$!Secretaría de Salud detecta medicamentos caducados en Hospital Infantil de la CDMX

Tras la detección de los insumos caducados, se instruyó al Órgano Interno de Control —autoridad competente para investigar el caso— para determinar las responsabilidades administrativas, integrar un expediente e iniciar el procedimiento conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “asegurando una revisión técnica, objetiva y con pleno respeto al debido proceso”.

SECRETARÍA DE SALUD NIEGA DESABASTO EN HOSPITAL INFANTIL DE LA CDMX

En el mismo comunicado, la SSa indicó que el abasto de medicamentos alcanzó 99.5 por ciento durante el último cuatrimestre, lo que permitió asegurar la continuidad de los tratamientos.

Dada la situación, se confirmó que “el hospital implementó medidas para reforzar la trazabilidad de los insumos, mejorar el monitoreo preventivo de caducidades y alinear la programación de adquisiciones con el consumo real, consolidando así un sistema de gestión más eficiente y preventivo”.

Con estas acciones, la institución federal reiteró su disposición para colaborar plenamente con las instancias de fiscalización y control, garantizando una administración técnica, responsable y transparente de los bienes públicos, así como la continuidad y calidad en la atención que brinda a la población.

