Servicio Secreto de EU da curso a instituciones de seguridad en Nuevo León de frente al Mundial
“La capacitación abordó fenómenos actuales y dinámicas emergentes que inciden en la seguridad de eventos internacionales”, se precisó en el comunicado oficial
Monterrey, Nuevo León.- Elementos de diferentes instituciones de seguridad recibieron en Nuevo León una capacitación especializada, impartida por el Critical Protective Analysis Group (CPAG) del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que está enfocado en la protección de eventos como el Mundial de Fútbol 2026.
La jornada de capacitación reunió a personal del Gobierno del estado, Fuerza Civil, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Policías Municipales y cuerpos de Protección Civil (PCNL).
“La capacitación abordó fenómenos actuales y dinámicas emergentes que inciden en la seguridad de eventos internacionales, buscando priorizar el intercambio de información y coordinación interinstitucional”, precisó la autoridad estatal, este martes 17 de febrero.