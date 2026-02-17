Con el miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma, una temporada de reflexión para los católicos

Con el miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma, una temporada de reflexión para los católicos

AP
por AP

En los últimos años, muchas iglesias episcopales y otras en Estados Unidos han empezado a ofrecer “Ceniza para llevar” en estacionamientos

Internacional
/ 17 febrero 2026
NUEVA YORK- Esta es la semana del Miércoles de Ceniza, un día solemne de ayuno y reflexión que marca el inicio de la Cuaresma, la temporada más penitencial del calendario eclesiástico para los católicos y muchos otros cristianos.

En el Miércoles de Ceniza, muchos cristianos van a la iglesia para un oficio que subraya el comienzo de una temporada de reflexión, renuncia y arrepentimiento de los pecados.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México

Los fieles reciben ceniza, que comúnmente se impone en forma de cruz en la frente. El oficiante suele decir: “polvo eres y en polvo te convertirás”, un recordatorio contundente de que la muerte es parte de la vida y de que uno debe centrarse en las cosas del espíritu. O el oficiante dice: “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.

Ceniza en iglesias, capillas y estacionamientos

El Miércoles de Ceniza se considera un día de ayuno obligatorio para los católicos romanos de entre 18 y 59 años, lo que significa limitar la comida a una comida completa y dos comidas más pequeñas de lo normal.

Muchos protestantes, en particular los episcopales, luteranos y otros de Iglesias históricas, también conmemoran el Miércoles de Ceniza con liturgias similares.

$!El padre Manuel Corral Martín muestra como se hace la preparación de las cenizas que son usadas el Miércoles de Ceniza en Ciudad de México.
El padre Manuel Corral Martín muestra como se hace la preparación de las cenizas que son usadas el Miércoles de Ceniza en Ciudad de México. Cuartoscuro/Edgar Negrete Lira

En los últimos años, muchas iglesias episcopales y otras en Estados Unidos han empezado a ofrecer “Ceniza para llevar” en estacionamientos, estaciones de tren y otros lugares. El clero ofrece imponer la ceniza a trabajadores con agendas apretadas y a otras personas que quieren participar en el ritual pero no tienen tiempo para ir a la iglesia.

Capellanes de diversas denominaciones ofrecen ceniza en capillas de aeropuertos y otros sitios.

Entre otros protestantes, como los bautistas y otros grupos evangélicos, las tradiciones varían. Algunos observan el Miércoles de Ceniza y la Cuaresma, otros no. Pero a menudo tienen sus propias tradiciones penitenciales y ascéticas. Muchos pentecostales, por ejemplo, ayunan durante un periodo en enero para consagrar el año que viene.

Integrantes de otra de las religiones más grandes del mundo también están a punto de emprender su temporada de oración y ayuno. El inicio del Ramadán y el inicio de la Cuaresma pueden caer en la misma fecha, con seguridad dentro de la misma semana, este año.

El Miércoles de Ceniza marca el comienzo de la Cuaresma

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la temporada de Cuaresma, que conduce a las conmemoraciones de la muerte de Jesús el Viernes Santo y su resurrección en Pascua.

El Miércoles de Ceniza se determina contando hacia atrás 40 días desde Pascua, sin incluir los domingos.

Distintas Iglesias han encontrado diversas maneras de calcular los tradicionales 40 días de Cuaresma, pero el número en sí es importante. Se vincula con el simbolismo bíblico del número 40, que suele usarse para tiempos de prueba, juicio, purificación o renovación. De manera más directa, alude a los 40 días que Jesús ayunó en el desierto después de su bautismo, como preparación para su ministerio público.

TE PUEDE INTERESAR: Miércoles de Ceniza: Este día de febrero 2026, files marcan el inicio de la Cuaresma

Durante la Cuaresma, los fieles se dedican a la oración y otras devociones, así como a obras de caridad, el ayuno y otras formas de autodisciplina. Se habla de renunciar a algo por la Cuaresma, típicamente chocolate, según el estereotipo, pero en realidad cualquier cosa de la que a uno le resulte difícil prescindir. Hoy en día, eso podría significar reducir el tiempo frente a una pantalla.

Muchas Iglesias también tienen momentos adicionales de devoción y otras actividades. Los católicos suelen realizar meditaciones en grupo sobre el Vía Crucis, que marca distintos acontecimientos en torno a la crucifixión de Jesús.

Los católicos practicantes también se abstienen de comer carne los viernes, aunque no de pescado.

$!Católicos del país celebran el miércoles de cenizas.
Católicos del país celebran el miércoles de cenizas. Cuartoscuro/Omar Martínez Noyola

En ese sentido, la Cuaresma no es sólo solemnidad. Para muchas parroquias católicas en Estados Unidos, la fritura de pescado de los viernes se ha convertido en una tradición que combina comida, recaudación de fondos y fortalecimiento de la comunidad.

Un ayuno móvil

El Miércoles de Ceniza no tiene una fecha fija. Su momento está ligado al Domingo de Pascua. Para la mayoría de los cristianos, Pascua caerá el 5 de abril este año.

Pascua cambia cada año, oscilando entre el 22 de marzo y el 25 de abril, siguiendo una fórmula antigua según la cual Pascua cae el primer domingo después de la primera Luna llena de la primavera.

Los cristianos ortodoxos orientales calculan de manera distinta el inicio y el final de su “Gran Cuaresma”. Comienzan sus observancias un lunes, este año el 23 de febrero, al que llaman “Lunes Limpio” o “Lunes Puro”. Aunque no usan ceniza, sí inician un periodo de penitencia y ayuno. La Gran Cuaresma continúa hasta el viernes anterior a la Semana Santa, incluidos los domingos.

Las fechas de la Gran Cuaresma también se determinan en conjunto con los cálculos ortodoxos de la Pascua (Pascha), que difieren de los de las Iglesias occidentales. La Pascua ortodoxa es el 12 de abril este año y, como en la mayoría de los años, cae más tarde que las conmemoraciones católicas y protestantes.

Por Peter Smith, The Associated Press.

TEMAS
Cenizas
Cuaresma
Organizaciones
Iglesia Católica
AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

