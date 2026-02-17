Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 17 febrero 2026
    Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
    Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi. Vanguardia

La Fiscalía de San Luis Potosí ya decretó el “no ejercicio de la acción penal” contra Guillermo Baeza y entregó los datos personales de la víctima al acusado y su padre

La supuesta agresión sexual contra una joven brasileña de 28 años en un hotel de San Luis Potosí ha desatado un debate sobre la justicia, el poder económico y la protección de víctimas, luego de que el señalado sea hijo de un directivo de uno de los grupos empresariales cárnicos más importantes del país.

ACUSACIÓN Y CONTEXTO DEL CASO

La madrugada del 28 de septiembre de 2025, Valeria (nombre protegido por seguridad y privacidad) ingresó a un hotel Hyatt en San Luis Potosí junto con su pareja para celebrar la boda de unos amigos. Cerca de las 5:00 a.m., el novio notó que la joven no estaba en su habitación y comenzó una búsqueda desesperada por todo el inmueble.

Cámaras de seguridad captaron a Valeria —diagnosticada con sonambulismo desde la infancia— saliendo de su cuarto a las 5:04 a.m. y caminar por el pasillo hasta entrar en la habitación 616, donde se encontraba Guillermo Baeza Prado, de 27 años, hijo del empresario Guillermo Baeza Fares, directivo de Grupo Bafar, uno de los conglomerados alimentarios más grandes de México.

$!Guillermo Baeza Prado y Guillermo Baeza Fares.
Guillermo Baeza Prado y Guillermo Baeza Fares. Foto: LinkedIn.

Alrededor de una hora y 50 minutos más tarde, el personal del hotel y la policía forzaron la puerta tras intentos fallidos de que el imputado abriera por su cuenta. Valeria fue hallada semidesnuda y desorientada en la cama, sin poder dar una explicación clara de lo ocurrido.

PERITAJE MÉDICO

Los peritajes iniciales realizados ese mismo día encontraron cuatro laceraciones vaginales y dos anales recientes, todas con signos de horas de evolución. Valeria declaró que su última relación sexual consentida fue casi una semana antes del incidente, lo cual fue considerado relevante por los expertos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/onu-advierte-violencia-epidemica-contra-mujeres-mexico-con-avances-normativos-pendientes-por-aterrizar-CC19287603

Además, peritajes privados concluyeron que, durante el episodio de sonambulismo, la joven no estaba en condiciones neuropsicológicas de otorgar consentimiento alguno, dado que el sonambulismo implica un estado de consciencia suspendida y falta de control voluntario de los actos.

DETENCIÓN Y LIBERACIÓN DE GUILLERMO BAEZA

Guillermo Baeza fue detenido el mismo 28 de septiembre por la policía alrededor de las 7:30 a.m., tras el señalamiento directo de la pareja de Valeria. Sin embargo, fue liberado a primera hora de la tarde del mismo día, cuando una autoridad ministerial consideró que la detención fue “ilegal” debido a la tardanza en su presentación formal ante el Ministerio Público.

Posteriormente, la defensa del imputado solicitó el no ejercicio de la acción penal, argumentando que Valeria ingresó por voluntad propia a la habitación, que no hubo violencia física visible y que, al no recordar lo sucedido, su testimonio es insuficiente para atribuirle un delito.

POSIBLE CONLFICTO DE INTERÉS Y VÍNCULOS DE PODER

El caso ha generado cuestionamientos por supuestas relaciones entre la defensa legal de Baeza y autoridades estatales. La firma que representa al imputado tiene vínculos históricos con el secretario de Gobierno de San Luis Potosí, cuya esposa ocupa un cargo relevante en la Fiscalía estatal y cuya hermana fue nombrada magistrada del Tribunal Superior de Justicia. Aunque los funcionarios han negado cualquier intervención en el caso, las dudas sobre la imparcialidad del proceso persisten.

IMPACTO EMOCIONAL

Desde los hechos, Valeria ha enfrentado insomnio, ansiedad, hipervigilancia y trastorno de estrés postraumático, lo que la llevó a recibir tratamiento médico y terapia psicológica. Relata que la experiencia la dejó con una sensación de vulnerabilidad y temor constante, y que recuperar su vida cotidiana ha sido un proceso difícil.

“Sólo quería dormir, no podía hacer nada. Estaba en el cuarto viendo el techo todo el día. No quería ver a gente ni hablar con nadie”, explicó Valeria al rememorar los días posteriores al incidente.

RESISTENCIA A GUARDAR SILENCIO

A pesar de las circunstancias, Valeria y su pareja han decidido no guardar silencio y buscar que se reconozca la gravedad de lo sucedido, incluyendo que su condición de sonambulismo la incapacitaba de comprender o consentir acciones durante ese episodio. También solicitando la revisión del caso por instancias superiores ante lo que perciben como posibles irregularidades.

“Nuestra lucha no es solo por justicia para Valeria, sino para que ninguna otra víctima enfrente una batalla desigual frente al poder económico y político”, afirmó la pareja, reflejando la complejidad que envuelve este caso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Delitos Sexuales
Justicia

Localizaciones


San Luis Potosí

Antonio Magallán

Antonio Magallán

Antonio Magallán, periodista y estratega digital con más de 7 años de experiencia en posicionamiento web (SEO) y ecosistemas editoriales con estudios en Ciencias de la Comunicación y diplomados en estrategias de alcance y engagement por el Knight Center of Journalism in the Americas.

Formé parte del equipo de Candidatum y he desarrollado la estrategia SEO y participado en la dirección editorial de proyectos como Rodeo Capital, Saltillo360, Círculo de Oro (2023, 2024 y 2025) y ¡Saca Plan!. Actualmente, aporto mi experiencia a Vanguardia, donde me enfoco en potenciar la visibilidad digital y la relevancia informativa de diversos contenidos y productos digitales.

Soy un apasionado de la evolución del ecosistema mediático y la implementación de estrategias que garanticen la sostenibilidad y el alcance del periodismo en la era digital.

¿Tu contenido no se lee? Yo te ayudo a posicionarlo.

Selección de los editores
Santos... El número uno

Santos... El número uno
true

El libro de Scherer es la guerra por la Presidencia en 2030
Un adolescente de 16 años fue detenido en García, Nuevo León, señalado por su presunta participación en tres ejecuciones y más de 15 delitos de alto impacto.

A sus 16 años, es ligado a tres ejecuciones y 15 delitos de alto impacto en García, Nuevo León
La Secretaría de Salud de México, como parte de su informe diario al corte del 16 de febrero, informó que el brote de sarampión en México suma 31 defunciones.

Ya suman 31 muertes por sarampión en ocho estados de México; van cuatro en 2026
La Cuaresma es uno de los periodos más importantes del calendario cristiano. En México, millones de personas siguen sus tradiciones, que incluyen ayuno, abstinencia y prácticas espirituales.

¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima otro nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
El reality culinario MasterChef México anuncia un cambio radical: ahora será un formato 24/7 con convivencia total entre participantes.

MasterChef México cambia formato... será 24/7 y ya inició casting para mayores de 18 años
Gabriel Milito ha tenido un torneo espectacular con el Rebaño Sagrado, así que “el canto de las sirenas” ya comenzó, con el fin de llevárselo al Independiente.

Ante el buen funcionamiento de las Chivas ya se les antojó Gabriel Milito; ¿pasará lo mismo que con Fernando Gago?