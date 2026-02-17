Grecia Quiroz exige carpeta de investigación contra funcionarios de Morena por homicidio de Manzo

México
/ 17 febrero 2026
    Grecia Quiroz exigió la investigación de Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco e Ignacio Campos Equihua VANGUARDIA

Junto con simpatizantes de El Movimiento del Sombrero, Quiroz denunció a los partidarios de Morena

El 17 de febrero se reportó que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, exigió a la Fiscalía General del Estado que Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco e Ignacio Campos Equihua, del partido de Morena, deberían ser investigados por el homicidio de su esposa, el exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Acompañada con simpatizantes de ‘El Movimiento del Sombrero’, Grecia Quiroz acudió a la fiscalía para solicitar la carpeta de investigación contra el diputado federal, Leonel Godoy Rangel; el senador de la República, Raúl Morón Orozco; y el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua.

Hay videos donde Carlos en vida hizo señalamientos directos en contra de ellos, y creo que son elementos suficientes. Y si tenemos que aportar más elementos, lo vamos hacer’ argumentó Quiroz ante el fiscal estatal, Carlos Torres Piña.

En sus exigencias, destacó que para la carpeta de investigación se tendrá la línea política como posible móvil de homicidio.

Hoy vine de manera formal a presentar la denuncia, aquí ante la fiscalía para que ahora sí, como lo vuelvo reiterar, de manera formal se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y sobre todo, y lo más importante, que he venido a recalcar ante la Fiscalía es que no se deje de lado la línea política’ declaró Grecia Quiroz.

TE PUEDE INTERESAR: Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, denuncia persecución política

Se informó que la alcaldesa reconoció el esfuerzo de las autoridades en el caso, tras la detención de 18 personas, relacionadas con el atentado que terminó con la vida de Carlos Manzo, el primero de noviembre del 2025, por un presunto integrante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

