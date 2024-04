Antes de morir en prisión, Alexéi Navalny escribió sus memorias; se publicarán este año

Por Alexandra Alter

En el libro, Navalny cuenta su historia con sus propias palabras, relatando su vida, su ascenso como líder de la oposición y los atentados contra su seguridad.

Durante los años previos a su muerte en una prisión rusa, Alexéi Navalny, líder de la oposición rusa, estuvo escribiendo unas memorias sobre su vida y su trabajo como activista prodemocrático.

Tituladas Patriot, las memorias serán publicadas en Estados Unidos por Knopf el 22 de octubre, con una primera tirada de medio millón de ejemplares, y un lanzamiento simultáneo en varios países.

Navalny, que saltó a la fama mundial como feroz crítico del presidente de Rusia, Vladimir Putin, resistió los repetidos intentos del Kremlin de silenciarlo mediante daños físicos, detenciones y encarcelamiento en una remota colonia penal del Ártico, donde murió en febrero, a los 47 años.

Yulia Navalnaya, viuda del líder político, dijo en un comunicado que el libro, que narra su historia con sus propias palabras, es una última muestra de rebeldía y podría tener un efecto estimulante entre sus seguidores.

“Este libro no solo es un testimonio de la vida de Alexéi, sino de su inquebrantable compromiso con la lucha contra la dictadura, una lucha por la que lo dio todo, incluida su vida”, declaró Navalnaya. “A través de sus páginas, los lectores conocerán al hombre que yo amaba profundamente, un hombre de profunda integridad y valor inquebrantable. Compartir su historia no solo honrará su memoria, sino que también inspirará a otros a defender lo que es justo y a no perder nunca de vista los valores que verdaderamente importan”.

En un comunicado de prensa, Knopf señaló que las memorias “expresan la total convicción de Navalny de que el cambio no puede impedirse y llegará”.

Navalny escribió por entero su libro de memorias, y dictó algunas partes, y Yulia Navalnaya está trabajando con la editorial para editar y finalizar el manuscrito, según un representante de Knopf. El libro ya ha sido traducido a 11 idiomas, escribió Navalnaya en X, y habrá una edición en ruso.

El proyecto es una empresa más delicada que la mayoría de las memorias de figuras políticas de alto nivel. Los partidarios de Navalny y su equipo, que ha continuado su trabajo, siguen atrayendo el escrutinio de las autoridades rusas cuando dirigen sus críticas al Kremlin con el telón de fondo de la guerra en Ucrania.

Navalny empezó a trabajar en sus memorias en 2020, tras sobrevivir a un envenenamiento casi mortal con un agente nervioso, un ataque que los servicios de inteligencia occidentales consideraron como un intento de asesinato patrocinado por el Estado. El libro abarca su juventud, su ascenso como activista político, su matrimonio y su familia, su carrera política como líder de la oposición y los atentados contra su vida y contra sus allegados, según la editorial.

Navalny tenía aspiraciones políticas, pero se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales tras ser condenado por fraude por un tribunal ruso, un fallo que se consideró que tuvo motivaciones políticas. Navalny ejerció su influencia de otras maneras: organizando protestas contra Putin y creando oficinas y equipos de investigación por todo el país para destapar la corrupción.

Navalny escribió gran parte de sus memorias mientras se encontraba en Alemania recuperándose del envenenamiento. En febrero de 2021 regresó a Rusia, sabiendo que probablemente sería detenido o atacado de nuevo. Fue detenido en el aeropuerto y posteriormente acusado de malversación y fraude en un juicio que, según observadores internacionales, también tuvo motivaciones políticas. En agosto de 2023 fue acusado de “extremismo” y condenado a 19 años de prisión. Su duro trato en las severas colonias penales rusas incluyó la falta de atención médica y muchos periodos de aislamiento.

Al explicar por qué decidió regresar a Rusia para enfrentarse a un encarcelamiento casi seguro y a una posible muerte, Navalny dijo que permanecer en el exilio le parecía una traición a su causa.

“No quiero renunciar ni a mi país ni a mis creencias”, escribió Navalny en un post de Facebook en enero, poco antes de su muerte. “No puedo traicionar ni a la primera ni a las segundas. Si tus creencias valen algo, debes estar dispuesto a defenderlas. Y si es necesario, hacer algunos sacrificios”.

El regreso de Navalny a Rusia provocó semanas de protestas en todo el país, pero finalmente fueron sofocadas con una feroz represión por parte del Kremlin. A pesar de que Rusia ha cerrado o expulsado a medios de comunicación independientes y ha silenciado a muchos de sus críticos internos en un esfuerzo por sofocar a la oposición política, Navalny ha seguido siendo una figura influyente que ha llegado a encarnar el asediado movimiento prodemocrático del país.

Navalny mantuvo su presencia en redes sociales incluso entre rejas, y siguió siendo un feroz crítico de Putin. Su equipo, que vivía y trabajaba en el exilio, siguió publicando denuncias sobre la corrupción en Rusia. También siguió trabajando en el libro, que incluye correspondencia inédita desde la cárcel, según la editorial.

En Rusia, miles de sus seguidores se reunieron para su funeral, a pesar del riesgo de ser detenidos por las autoridades. En el exterior de la iglesia de las afueras de Moscú donde se celebró el servicio, la multitud coreaba frases como “El amor es más fuerte que el miedo” y “Gracias, Alexéi”.

Incluso después de su muerte, quienes pretenden continuar la labor de Navalny y ampliar su legado se enfrentan a amenazas y ataques. El mes pasado, Leonid Volkov, que fue uno de los principales colaboradores de Navalny, fue atacado con un martillo y gas lacrimógeno frente a su casa en la capital de Lituania.

Navalny era muy consciente de que su activismo lo ponía en peligro, pero se mantuvo alegremente desafiante, con una personalidad irónica y bromista que contribuyó a impulsar parte de su activismo viral en internet.

“Trato de no pensar mucho en eso”, dijo en una entrevista con CBS News en 2017. “Si empiezas a pensar en qué tipo de riesgos tienes, no puedes hacer nada”.

