Aplaude Estados Unidos ‘reputación mundial’ del INE, tras reunión con Lorenzo Córdova

Cabe destacar que, no sólo en México, los proyectos de AMLO han llamado la atención, pues señalan que su Plan B impediría la democracia en los procesos electorales.

Uno de ellos, fue el mismo Nichols, quien aseveró que Estados Unidos “apoya instituciones electorales independientes que tienen recursos para fortalecer los procesos democráticos y el Estado de derecho”.

Lorenzo Córdova, por su parte, visitará del 20 al 24 de marzo, a diversas instituciones que han trabajado con el INE, incluso desde 2014. El calendario del órgano electoral afirma que se encontrará con representantes de la National Endowment for Democracy (NED), National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), International Foundation for Electoral Systems (IFES), Woodrow Wilson Center, Center for American Progress, The Atlantic Council y Center for Strategic and International Studies (CSIS), donde participará en una mesa redonda.

Igualmente, participará en el lanzamiento de la Red Global para Asegurar la Integridad Electoral (GNSEI), y sostendrá reuniones con Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con funcionarios del Comité de Asuntos Exteriores, con miembros del Caucus Hispano de la Cámara de Representantes, y con el subsecretrario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.

