Apoyo para ratificación de mandato bajó en enero, según El Financiero

La consulta de revocación de mandato va (aunque probablemente con la instalación de menos casillas de las que el Instituto Nacional Electoral preveía), y el apoyo de las y los mexicanos para que el presidente Andrés Manuel López Obrador bajó en enero, de acuerdo con la última encuesta de El Financiero.

En el ejercicio, cuando a los encuestados se les cuestionó sobre cómo votarían en la consulta prevista para el 10 de abril, 55 por ciento dijo que votaría a favor de que el presidente continúe en el cargo, frente a 40 por ciento que no continúe.

En diciembre, el porcentaje de las y los encuestados que aseguraron votarían a favor de ratificar el mandato de López Obrador era de 63 por ciento, mientras que 33 por ciento de los participantes dijo que votaría para que no continúe.

Estos datos se derivan de la pregunta de seguimiento de El Financiero, aunque ya la Corte validó la pregunta oficial que regirá en la consulta.

El presidente López Obrador criticó esta semana la redacción de la pregunta de la consulta, al afirmar que incluso se necesita “un traductor”.

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta que no se conoce, la gente no sabe que es sí o no, entonces pedirles a todos que busquen un buen traductor para que no se vayan a equivocar al momento de ir a votar”, dijo el mandatario durante la conferencia matutina del miércoles.

Juan Luis González Alcántara, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución que protege a los consejeros del INE contra acusaciones penales o administrativas relacionadas con la realización de la consulta de revocación de mandato.

Dijo que la modificación es para que se lleve a cabo el procedimiento de revocación de mandato “de la manera más eficiente, tanto como lo permita el presupuesto que hasta el momento tiene programado”.

Es decir, que se ordena al INE organice la consulta de revocación con los mil 503 millones de pesos que dijo tener disponibles, lo que limitará el número de casillas a instalarse a menos de la mitad de las 161 mil que ordena la ley federal de revocación de mandato.

La decisión se tomó luego de que la Secretaría de Hacienda rechazó la ampliación presupuestal de mil 730 millones de pesos que solicitó el INE por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con información de El Financiero