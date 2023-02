Aprueba Senado reformas a Ley del Trabajo; buscan garantizar derecho a salud mental

El Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley del Trabajo, en fe de la estabilidad emocional de los asalariados, pues, en la reunión, se discutió sobre incluir un Programa Integral para la Promoción y Protección del Derecho Humano a la Salud Mental en el Trabajo.

Con este proyecto, estipulan que se deben dedicar dos días al año, uno al semestre, para que dentro de los lugares de trabajo se realicen jornadas en pro de la salud mental, incluyendo instalación de módulos psiquiatras, con profesionistas especializados en la materia.

“Es importante señalar que las jornadas tienen por objeto proteger la salud mental y propiciar entornos de trabajo no hostiles con las personas trabajadoras; por lo tanto, no podrán utilizarse como días de capacitación, adiestramiento empresarial o coaching. Su enfoque es sanitario, no productivo”, indicaron.

En la discusión, se afirmó que, luego de la pandemia por COVID-19, miles de trabajadores necesitan especial cuidado para su salud mental. Además, en millones de empresas alrededor del país, no se reciben los tratamientos indicados para quienes lo necesitan.

Así lo agregó Arturo Moo Cahuich, senador de Morena, quien precisó y la salud mental es fundamental para garantizar la felicidad de las personas, igualmente, que es igual de relevante que la salud física, especialmente en el entorno de trabajo, donde el escaso cuidado de la misma puede afectar nuestras capacidades laborales.

En el pasado, instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS), argumentaron que en el área laboral suelen surgir enfermedades como ansiedad, depresión y otros trastornos que afectan negativamente el desempeño de los trabajadores.