Asegura AMLO que faltan como 70 días de ‘guerra sucia’

López Obrador mencionó que una de las cosas que lo tiene más contento es que durante su administración pudieron reducir la pobreza y la desigualdad.

“Estoy muy contento. Un gobernante, ¿cuál es el fin último de un gobierno? Conseguir la felicidad del pueblo. Eso no tiene precio, eso no se compra ni con todo el oro del mundo, eso produce mucha, mucha satisfacción. Entonces, estoy muy contento por eso”, enfatizó.

“Y vamos a seguir ayudando a los pobres, siempre vamos a mantener, bueno en el tiempo que me falta, porque repito, a finales de septiembre termino, el primero de octubre entrego la banda y me jubilo y desaparezco, me voy a Palenque, Chiapas, y no vuelvo a participar en ningún asunto político, no voy a estar como dirigente moral, no acepto el Maximato, no aceptó ser caudillo, mucho menos cacique, ya cumplí, estoy cumpliendo mi ciclo”, mencionó el mandatario.

El jefe del Ejecutivo considera que la reacción del bloque opositor está muy “enclenque”, por lo que afirma que no es necesario quejarse.

En su conferencia de prensa señaló que cuando ocurre un proceso de transformación se agrupan las fuerzas conservadoras y reaccionarias.

“Pero la enseñanza que nos dejó el maderismo es que este hombre bueno... que para transformar hay que apoyarse en el pueblo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, mencionó el presidente.